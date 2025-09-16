„Nemuno aušrai“ – prezidento perspėjimas

„Mano iškeltas reikalavimas nereiškia, kad aš nesusitiksiu su žmogumi, bet, kita vertus, niekas manęs negali įpareigoti ar ultimatumais, ar grasinimais, ar šantažais patvirtinti ministro, kurio gebėjimu dirbti aš nesu užtikrintas“, – antradienį žurnalistams Rūdninkų poligone sakė šalies vadovas.
Paklaustas, ar tai reiškia, kad į ministrus gali būti paskirtas „Nemuno aušros“ narys, prezidentas teigė: „Tikrai noriu įvertinti žmogaus gebėjimus, praeitį.“
Kita vertus, jis ragino premjerę ir „aušriečius“ labai gerai pagalvoti apie teikiamus kandidatus.
