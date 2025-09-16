 „Nemuno aušrai“ – prezidento perspėjimas

„Nemuno aušrai“ – prezidento perspėjimas

2025-09-16 16:36
Augustas Stankevičius (BNS)

Nepaisant ankstesnės pozicijos neskirti „Nemuno aušros“ narių ministrais, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad su tokiu kandidatu susitiktų.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Mano iškeltas reikalavimas nereiškia, kad aš nesusitiksiu su žmogumi, bet, kita vertus, niekas manęs negali įpareigoti ar ultimatumais, ar grasinimais, ar šantažais patvirtinti ministro, kurio gebėjimu dirbti aš nesu užtikrintas“, – antradienį žurnalistams Rūdninkų poligone sakė šalies vadovas.

Paklaustas, ar tai reiškia, kad į ministrus gali būti paskirtas „Nemuno aušros“ narys, prezidentas teigė: „Tikrai noriu įvertinti žmogaus gebėjimus, praeitį.“

Kita vertus, jis ragino premjerę ir „aušriečius“ labai gerai pagalvoti apie teikiamus kandidatus.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
Rūdninkų poligonas
koalicija
ministrai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Pampersu \\.//
pasirūpino komunistėlis,ui tenai šoudo.
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų