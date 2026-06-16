 Nausėda: žengiame į pavojingą pasaulį

Nausėda: žengiame į pavojingą pasaulį

Metinį pranešimą žiūrėkite tiesiogiai
2026-06-16 10:04
Saulius Jakučionis (BNS)

Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį pareiškė, kad incidentai Lietuvos oro erdvėje tik įrodo, jog šalis įžengia į pavojingą pasaulį, kur taika nebėra savaime suprantama.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / P. Peleckio / BNS nuotr.

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„Vis sparčiau žengiame į naują pavojingą pasaulį, kuriame taika nebėra savaime suprantama“, – Seime skaitydamas metinį pranešimą sakė G. Nausėda.

„Šiandien turime patys sau pripažinti, kad Lietuvos aplinka sparčiai keičiasi, ir mes privalome keistis kartu“, – pridūrė jis.

BNS rašė, kad tęsiantis Rusijos invazijai Ukrainoje pastaraisiais mėnesiais Baltijos šalyse, įskaitant Lietuvą, fiksuoti incidentai, kai galimai kariniai dronai kerta šalių oro erdvę.

Gegužę dėl vieno tokių įvykių į priedangas buvo nuvesti šalies vadovai, įskaitant G. Nausėdą.

Pasak jo, incidentai leido praktiškai išbandyti civilinės saugos algoritmus.

„Aiškiau pamatėme, kurios priemonės veikia, o kur būtina pasitempti“, – sakė šalies vadovas.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
prezidentas
metinė kalba

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