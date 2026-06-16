Nausėda: žengiame į pavojingą pasaulį

„Vis sparčiau žengiame į naują pavojingą pasaulį, kuriame taika nebėra savaime suprantama“, – Seime skaitydamas metinį pranešimą sakė G. Nausėda.
„Šiandien turime patys sau pripažinti, kad Lietuvos aplinka sparčiai keičiasi, ir mes privalome keistis kartu“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad tęsiantis Rusijos invazijai Ukrainoje pastaraisiais mėnesiais Baltijos šalyse, įskaitant Lietuvą, fiksuoti incidentai, kai galimai kariniai dronai kerta šalių oro erdvę.
Gegužę dėl vieno tokių įvykių į priedangas buvo nuvesti šalies vadovai, įskaitant G. Nausėdą.
Pasak jo, incidentai leido praktiškai išbandyti civilinės saugos algoritmus.
„Aiškiau pamatėme, kurios priemonės veikia, o kur būtina pasitempti“, – sakė šalies vadovas.
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