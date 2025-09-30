 Nausėda susitiko su kultūros bendruomene: palinkėjo ir toliau laikytis savo pilietinės pozicijos

Nausėda susitiko su kultūros bendruomene: palinkėjo ir toliau laikytis savo pilietinės pozicijos (Atnaujinta)

2025-09-30 06:45
Augustė Lyberytė (ELTA)

Antradienį su kultūros bendruomenės atstovais susitikęs prezidentas Gitanas Nausėda dėkojo aktyvistams už vertybinę pilietinę poziciją ir palinkėjo nesusitaikyti su esama padėtimi, sako šalies vadovo vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė.

Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais Gitanas Nausėda susitiko su kultūros bendruomenės atstovais
Gitanas Nausėda

„Susitikimo metu prezidentas, visų pirma, padėkojo už sąžiningą pokalbį, tarė ačiū kultūros bendruomenei už sutelktumą, orią, vertybinę pilietinę poziciją. Prezidentas patikino, kad tai vertina kaip pilietinės visuomenės brandumo ir budrumo pavyzdį, kuris itin svarbu šioje geopolitinėje situacijoje“, – po susitikimo žurnalistams sakė G. Nausėdos vyriausioji patarėja švietimo, mokslo ir kultūros klausimais.

„Prezidentas palinkėjo neleisti sau susitaikyti, toliau laikytis aktyvios pilietinės pozicijos ir dar kartą dėkoja už bendrą mūsų visų rūpestį, už mūsų atsakomybę už Lietuvą“, – dėstė ji.

Pasak J. Karpavičienės, susitikimo metu šalies vadovas paaiškino sprendimo skirti „aušrietį“ Ignotą Adomavičių kultūros ministru.

„Prezidentas dar kartą pristatė sunkaus sprendimo skirti valdančiosios koalicijos kandidatą į kultūros ministrus aplinkybes – pasirinkimą dėl blogo ir blogo sprendimo“, – dėstė patarėja.

„Šalies vadovo pozicija yra vienareikšmė ir dėl to buvo sutarta, kad tokie dariniai kaip „Nemuno aušra“ gimsta ir lobsta iš susipriešinimo. Ir reikia tikėtis ir linkėti, apie ką buvo kalbėta, konstruktyvaus, abipusiu pasitikėjimu ir pagarba grįsto dialogo, kad visuomenės susipriešinimas būtų mažinamas ir kad būtų siekiama užkirsti kelią destruktyvioms, kiršinančioms jėgoms“, – nurodė J. Karpavičienė.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
kultūros bendruomenė
Nemuno aušra
Ignotas Adomavičius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Laisvės al. par
Net Nausėda susirūpino. Važiuoja pasižiūrėti ar dar kas nors liko iš Kultūros ministerijos po to, kai jau kelios dienos jai vadovauja žemaitaičių atstovas Adomavičius
2
0
>Mikalda \\.//
>>>Ar tas komunistas nuo 1989m.pagalvoja ar tinka būti LT prezidentu?,nes apie 80 % šunaujos nori jo atsistatydinimo arba apkaltos,gana griauti Lietuvą,karo kranklį,šaikos tarne.
2
0
Mikalda
Koks tokio susitikimo tikslas? Nausėdai iki šiol neaišku kodėl Adomavičius netinka būti Kultūros ministru?
4
0
Visi komentarai (9)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų