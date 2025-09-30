Nausėda susitiko su kultūros bendruomene: palinkėjo ir toliau laikytis savo pilietinės pozicijos

„Susitikimo metu prezidentas, visų pirma, padėkojo už sąžiningą pokalbį, tarė ačiū kultūros bendruomenei už sutelktumą, orią, vertybinę pilietinę poziciją. Prezidentas patikino, kad tai vertina kaip pilietinės visuomenės brandumo ir budrumo pavyzdį, kuris itin svarbu šioje geopolitinėje situacijoje“, – po susitikimo žurnalistams sakė G. Nausėdos vyriausioji patarėja švietimo, mokslo ir kultūros klausimais.
„Prezidentas palinkėjo neleisti sau susitaikyti, toliau laikytis aktyvios pilietinės pozicijos ir dar kartą dėkoja už bendrą mūsų visų rūpestį, už mūsų atsakomybę už Lietuvą“, – dėstė ji.
Pasak J. Karpavičienės, susitikimo metu šalies vadovas paaiškino sprendimo skirti „aušrietį“ Ignotą Adomavičių kultūros ministru.
„Prezidentas dar kartą pristatė sunkaus sprendimo skirti valdančiosios koalicijos kandidatą į kultūros ministrus aplinkybes – pasirinkimą dėl blogo ir blogo sprendimo“, – dėstė patarėja.
„Šalies vadovo pozicija yra vienareikšmė ir dėl to buvo sutarta, kad tokie dariniai kaip „Nemuno aušra“ gimsta ir lobsta iš susipriešinimo. Ir reikia tikėtis ir linkėti, apie ką buvo kalbėta, konstruktyvaus, abipusiu pasitikėjimu ir pagarba grįsto dialogo, kad visuomenės susipriešinimas būtų mažinamas ir kad būtų siekiama užkirsti kelią destruktyvioms, kiršinančioms jėgoms“, – nurodė J. Karpavičienė.
