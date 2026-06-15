Naujosios koalicijos partneriai žada didesnį dėmesį oro gynybai

Pirmadienį baigtame derinti koalicijos sutarties projekte, kurį turi BNS, žadama „skubiai įveiklinti oro pavojaus atpažinimo ir gynybos, ypač prieš bepiločius orlaivius, sistemą“, taip pat – „išvystyti gyventojų perspėjimo sistemas, tęsti karinių pajėgumų modernizacijos projektus, ypatingą dėmesį skiriant oro gynybos stiprinimui“.
Oro gynyba Lietuvoje susirūpinta pastaraisiais metais stebint, kokią žalą Ukrainoje daro Rusijos vykdomi apšaudymai dronais ir raketomis. Dėl vystomų bepiločių technologijų stebimi pokyčiai ir pozicinėje karyboje.
Dėl Rusijos invazijos Ukrainoje dronų incidentai fiksuojami ir Baltijos šalių oro erdvėse.
Koalicija taip pat žada gynybai skirti ne mažesnį kaip 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) finansavimą ir įgyvendinti svarbiausius krašto apsaugos sistemos projektus – išvystyti kariuomenės diviziją, pasiruošti Vokietijos brigados priėmimui. Be to, žadamas dėmesys Baltijos gynybos linijos vystymui.
Valdančioji dauguma ketina siekti „ilgalaikio ir nepertraukiamo“ JAV karinių pajėgumų buvimo Lietuvoje.
Taip pat žadama užtikrinti skaidrų gynybai skirtų lėšų panaudojimą, aiškius atskaitomybės mechanizmus ir veiksmingą parlamentinę kontrolę, sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, stiprinti gynybos pramonę, kibernetinį saugumą.
„Sustiprinsime visų valstybės IT sistemų saugumą ir įtvirtinsime visuomenės informavimo apie incidentus tvarką. Užtikrinsime techninę valstybės informacinių sistemų apsaugą, privalomą personalo kibernetinio saugumo mokymą ir griežtą asmeninę atsakomybę – duomenų saugos reikalavimų nesilaikymas, tyčinis ar aplaidus, užtraukia teisės aktų nustatytas drausmines, administracines ar baudžiamąsias sankcijas“, – teigiama sutarties projekte.
BNS rašė, kad socialdemokratai naują daugumą buria nusprendę iš ligšiolinės koalicijos pašalinti „Nemuno aušrą“.
Socialdemokratų, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir „valstiečių“ koalicija Seime turėtų 75 atstovus. Derybas dėl naujos daugumos ketinama baigti šią savaitę.
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