Narkotikų dekriminalizavimas pagal „valstiečius“: motyvuoti gydytis, lankyti specializuotus kursus

Projektais siekiama paskatinti narkotikus vartojančius asmenis keisti savo elgesį, motyvuoti gydymuisi bei specializuotų kursų lankymui.

Siūlomi projektai, anot „valstiečių“, turi tą patį tikslą, kaip ir šiuo metu Seime svarstomas Laisvės partijos visų narkotinių medžiagų mažo kiekio dekriminalizavimas, – sudaryti sąlygas žmonėms išvengti Baudžiamojo kodekso padarinių, jei jie narkotines ar psichotropines medžiagas vartoja epizodiškai, nedideliais kiekiais, laiko ar kitaip disponuoja jas savo reikmėms bei sutinka gydytis priklausomybę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų (esant diagnozuotai priklausomybei) arba sutinka lankyti ir lanko teisės aktų nustatyta tvarka rengiamus kursus apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalą tuo atveju, kai priklausomybė nėra diagnozuota.

Pasak Seimo narės Agnės Širinskienės, teikiamais projektais siūloma išplėsti atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir ikiteisminio tyrimo nutraukimo sąlygas, nes šiuo metu atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės ir ikiteisminio tyrimo nutraukimas netaikomi už dalį veikų disponuojant mažais narkotikų kiekiais savo reikmėms.

Agnė Širinskienė/M. Ambrazo (ELTOS) nuotr.

Pasak parlamentarės, tokias veikas dažniausiai atlieka jauni žmonės, jos būna epizodinės, susijusios tik su vartojimu savo reikmėms, disponuojant mažais narkotikų kiekiais.

Mūsų projektai numato tokią ikiteisminio tyrimo nutraukimo galimybę.

„Dabar nėra galimybės, pavyzdžiui, nutraukti ikiteisminį tyrimą, jei asmuo savo reikmėms siuntėsi nedidelį narkotinių medžiagų kiekį ir supratęs, jog elgėsi netinkamai, pradeda gydytis nuo priklausomybės. Mūsų projektai numato tokią ikiteisminio tyrimo nutraukimo galimybę. Be abejo, sudėjome ir saugiklius, kad teise nebūtų piktnaudžiaujama: apsisprendus nutraukti gydymąsi, ikiteisminis tyrimas automatiškai būtų atnaujinamas. Ikiteisminis tyrimas būtų atnaujinamas ir tuo atveju, jei asmuo nusikalstų pakartotinai. Be to, dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo arba atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės negalėtų kreiptis jau teisti asmenys, recidyvistai, asmenys, kuriems praeityje buvo taikytas ikiteisminio tyrimo nutraukimas, tačiau jie pakartotinai padarė tas pačias veikas“, – teigia šešėlinė LVŽS teisingumo ministrė Agnė Širinskienė.

Seimo „valstiečiai“ tikisi, kad pateikti projektai bus svarstomi kartu su narkotikų dekriminalizavimą įteisinančiais teisės aktais ir sulauks Seimo narių paramos.

Siūloma, kad naujas teisinis reguliavimas įsigaliotų 2022 m. sausio 1 d.