„Mes turėjom susitikimą su viceministru (Giedriumi Grybausku – BNS), tačiau neišgirdom argumentų dėl ko. Jie norėtų transformaciją daryti – reorganizuoti į Nacionalinę sporto tarybą“, – BNS sakė agentūros vadovas.
Nacionalinės sporto agentūros vadovas sako iš viceministro išgirdęs, jog įstaiga uždaroma
2025-09-04 12:13
Nacionalinės sporto agentūros vadovas Mindaugas Špokas sako ketvirtadienį iš Švietimo, sporto ir mokslo ministerijos vadovybės išgirdęs, jog nuo sausio ketinama uždaryti įstaigą.
Mindaugas Špokas / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.
