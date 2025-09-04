 Nacionalinės sporto agentūros vadovas sako iš viceministro išgirdęs, jog įstaiga uždaroma

2025-09-04 12:13
Augustas Stankevičius (BNS)

Nacionalinės sporto agentūros vadovas Mindaugas Špokas sako ketvirtadienį iš Švietimo, sporto ir mokslo ministerijos vadovybės išgirdęs, jog nuo sausio ketinama uždaryti įstaigą.

Mindaugas Špokas
Mindaugas Špokas / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

