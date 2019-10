Ministras L. Linkevičius skatina išnaudoti verslo galimybes Azijoje

Vilniuje vykstančią Užsienio reikalų ministerijos organizuotą tarptautinę prekybos konferenciją „Shaping the Future of Trade: Outlook on Asia“ pradėjęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius akcentavo prekybos taisyklių ir naujų technologijų potencialo išnaudojimo svarbą plėtojant verslo ryšius su Azija.