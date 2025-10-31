LSDP pirmininkas įvardijo, kodėl pasirinko Robertą Kauną

Socialdemokratai į ministrus siūlo pernai į Seimą išrinktą Robertą Kauną, jis nuo šių metų rugsėjo dirba Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Tai – vienintelė jo patirtis gynybos srityje.
„Visi labai stipriai akcentuoja patirtį ir, žinoma, patirties niekada nebūna per daug, bet mes vertinome ne tik patirtį, bet ir politinę afiliaciją, R. Kaunas daugiau nei dešimt metų yra partijos narys, ketverius pastaruosius metus labai aktyvus“, – žurnalistams penktadienį sakė M. Sinkevičius.
„Vertinome asmenines žmogaus savybes, komandiškumą, ambiciją, patirtis kartais labai gerai, bet kartais pritrūksta iš didelės patirties ambicijos. Manau, kad ambicijos realizuoti tinkamai ir išleisti mūsų visų saugumui tuos milžiniškus pinigus, yra didžiulis iššūkis ir darbas“, – kalbėjo LSDP lyderis.
Anksčiau partijos atstovai tvirtino, kad partinė priklausomybė nebus pagrindinis kriterijus, o daugiausia dėmesio bus skiriama patirčiai.
Anot jo, socialdemokratai rinkosi iš šešių septynių kandidatų.
„Svarstėme įvairiais lygiais, tiek su prezidentu, tiek partijos viduje, dalis tų potencialių kandidatų yra (Seimo – BNS) frakcijos nariai, dalis pavardžių nuskambėjo visuomenėje, buvo anonsuotos. Dalis pavardžių yra buvę ar esami diplomatai, tą irgi nagrinėjome“, – teigė partijos lyderis.
„Bet visgi pasilikome prie Roberto Kauno kaip sprendimo ir pasiūlymo, kurį teiks premjerė prezidentui“ – sakė jis.
Naujausi komentarai