 Lietuvoje viešintis EVT pirmininkas su Gitanu Nausėda aptars ES darbotvarkės klausimus

Lietuvoje viešintis EVT pirmininkas su Gitanu Nausėda aptars ES darbotvarkės klausimus

2026-08-26 06:41
BNS inf.

Lietuvoje trečiadienį vieši Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa (Antoniju Košta), susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda.

Antonio Costa (kairėje) su Gitanu Nausėda
Antonio Costa (kairėje) su Gitanu Nausėda / S. Lisausko / BNS nuotr.

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Vizito išvakarėse Prezidentūra pranešė, kad G. Nausėda su A. Costa aptars svarbiausius Europos Sąjungos darbotvarkės klausimus: Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai, ES plėtrą, būsimą 2028–2034 metų daugiametę finansinę programą bei Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai 2027 metais.

Numatyta ir bendra prezidento bei EVT pirmininko spaudos konferencija.

Vėliau A. Costa susitiks su ministru pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi.

Kaip skelbė BNS, Lietuva Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaus pirmąjį 2027 metų, šalies pareigūnai tarp pirmininkavimo prioritetų yra įvardiję dėmesį migracijai, ES plėtrai, Bendrijos konkurencingumo didinimui, gynybai.

Šiame straipsnyje:
Antonio Costa
Gitanas Nausėda
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas

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Komentarai

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Kokia diskrimin
Už nieko neveikimą, už oro pamalimą šitas Koška didelius pinigus gauna! Gal Sinkevičienė keliose pilyse tiek neuždirba, tiksliau, tiek negauna!
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Vogimo viršūnė
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 5 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
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