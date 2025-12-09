Lietuvoje lankosi už Europos Sąjungos plėtrą atsakinga eurokomisarė Marta Kos

Už Europos Sąjungos (ES) plėtrą atsakinga Europos Komisijos (EK) narė antradienį ryte dalyvaus Seimo plenariniame posėdyje, kuriame pristatys Bendrijos plėtros perspektyvas.
Vėliau M. Kos susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, premjere Inga Ruginiene, užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, Vyriausybės ES komisija.
Slovėnijos į EK deleguota eurokomisarė taip pat susitiks su verslo, kultūros ir akademikų bendruomenių atstovais.
Šiuo metu dešimt šalių siekia prisijungti prie bloko, nors kai kurios, pavyzdžiui, Turkija, iš esmės yra sustabdžiusios savo pažangą.
Arčiausiai įstojimo į ES yra Balkanų šalių duetas – Juodkalnija ir Albanija, o Ukraina ir Moldova, pateikusios paraiškas 2022 metais, yra padariusios didelę pažangą link to.
BNS rašė, jog Briuselis nori, kad Ukraina ir Moldova šiemet gautų pritarimą oficialioms deryboms, tačiau Rusijai palankus Vengrijos vadovas Viktoras Orbanas vilkina Kyjivo kandidatūros svarstymą.
Stojimas į ES – tai daug metų trunkančios kruopščios derybos ir svarbios reformos, o šalis gali stabdyti politinės kliūtys.
Juodkalnija teigia norinti užbaigti derybas iki 2026 metų pabaigos, Albanija siekia jas užbaigti 2027-aisiais, o Ukraina ir Moldova – 2028 metais.
Net ir šaliai kandidatei įveikus visas derybų kliūtis, prisijungimui prie ES vis tiek reikia vieningos dabartinių bloko valstybių narių paramos.
Prie bloko ketino prisijungti ir Sakartvelas, tačiau ES de facto jau sustabdė šalies paraišką, dėl pasikeitusios Tbilisio politinės krypties.
Šiuo metu ES turi 27 valstybes nares.
