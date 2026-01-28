Lietuvoje lankosi Danijos karališkoji šeima

Danijos karališkosios šeimos atstovai sausio 28–29 dienomis šalyje lankosi prezidento Gitano Nausėdos kvietimu.
Trečiadienį vyksiančio apsilankymo metu numatoma oficiali Danijos karaliaus ir karalienės pasitikimo ceremonija Prezidentūroje, prezidento ir Danijos karaliaus asmeninis bei delegacijų susitikimai, vėliau Frederikas X susitiks su premjere Inga Ruginiene.
Tuo metu pirmoji ponia Diana Nausėdienė su Danijos karaliene lankysis Ukrainos centre.
Ketvirtadienį karališkosios šeimos atstovai dalyvaus verslo ir mokslo forume, skirtame stiprinti dvišalį bendradarbiavimą ir skatinti inovacijas.
Anot Inovacijų agentūros, Lietuvos ir Danijos bendradarbiavimas turi didžiulį potencialą, kurį rodo augančios prekybos apimtys ir strateginės reikšmės projektai, tokie kaip lietuviškų lazerių sistemų įrengimas Grenlandijoje.
Forumas suteiks galimybę Lietuvos įmonėms pristatyti savo sprendimus, užmegzti naujas partnerystes ir prisidėti prie regiono pažangos, energetinės nepriklausomybės bei saugumo.
Vėliau Danijos karalius susitiks su Seimo pirmininku Juozu Oleku, taip pat padės gėlių Antakalnio kapinėse.
Valstybinis vizitas baigsis apsilankymu krepšinio akademijoje ir parodos apie Daniją ir Lietuvą atidarymu Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje.
