Liberalai socialdemokratams dovanojo knygas apie Lietuvos okupacijos išvakares

„Mes matome, kad paprasti žodžiai, įprastas opozicinis veikimas neprasimuša iki valdančiųjų, visų pirma kalbant apie socialdemokratus, jie yra užėmę labai gynybišką poziciją ir iš esmės neigia akivaizdžius dalykus“, – ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje „Paskutinė Lietuvos žiema?“ kalbėjo Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Vengiant bereikalingo patoso, norisi pamėginti kitaip prisibelsti iki socialdemokratų, padovanoti kiekvienam iš jų, ant jų darbo stalų Seimo salėje padėti po puikią N. Černiausko knygą „Paskutinė Lietuvos vasara“ su raginimu dar kartą pagalvoti, ką reiškia bendrininkavimas, ne darbas koalicijos, ne partnerystė, nes man atrodo, kad šie žodžiai nebetinka“, – pažymėjo politikė.
Pasak jos, socdemų neigiami akivaizdūs dalykai yra „politiniai sprendimai, nukreipti tik į siaurus interesus, išsilaikymą valdžioje“, o tai valstybę stato į pavojingą padėtį.
„Mums atrodo, kad šiandien jau laikas apie tai kalbėti be bereikalingos dramos, bet maksimaliai įtaigiai. Mes labai norime, kad būtume išgirsti visų pirma tų socialdemokratų, kuriems vis dar rūpi ir perspektyva, ne tik išsilaikymas valdžioje ar vienos ar kitos savaitės balsavimas“, – sakė V. Čmilytė-Nielsen.
Pasak jos, apie tai opoziciniai liberalai kalba valdantiesiems skubos tvarka teikiant LRT vadovo atleidimo tvarkos pakeitimus, kuriuos politikė vadino „dar viena labai bloga iniciatyva“.
„Tai yra valstybės pagrindų, demokratijos pagrindų erozija ir tai daroma sąmoningai ir mes manome, kad būtina, kad socialdemokratai atsikvošėtų. Bandysime padaryti taip, kultūringai, su knygos pagalba, bet tikėkimės, kad paveikiai“, – kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.
Jos partijos kolega parlamentaras Eugenijus Gentvilas socialdemokratus vadino ne tik bendrininkais, bet kolaborantais, kurie asmeninę atsakomybę dangsto koalicijos partneriais „valstiečiais“, „aušriečiais“.
„Socialdemokratai turi suprasti, jie tampa kolaborantais, kurie ne tik kaip koks nors mažesnysis partneris ateina ir padeda. Ne, jie įgalina, naudojasi ir antrina, ką šiandieninis projektas dėl radijo televizijos užvaldymo rodo“, – teigė E. Gentvilas.
Po šios spaudos konferencijos minėtas N. Černiausko knygas liberalai padėjo ant socialdemokratų Seimo narių stalų plenarinių posėdžių salėje.
Pats autorius sakė manantis, kad ateinanti žiema Lietuvai tikrai ne paskutinė, nes „Lietuva nėra tiktai konkretūs asmenys“, tačiau siekiant aukštos politinės kultūros būtina pasimokyti iš pastarųjų metų nutikimų.
Istoriko N. Černiausko dokumentinėje knygoje „1940. Paskutinė Lietuvos vasara“ rašoma apie dvi paskutines laisvos tarpukario Lietuvos savaites 1940-ųjų birželį, prieš šalį okupuojant Sovietų Sąjungai.
