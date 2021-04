Laisvės partija: meras turi išlaikyti savivaldybės tarybos vadovo galias

Tuo metu Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen ir konservatoriai siūlo, kad tiesiogiai būtų renkama „vykdomosios valdžios institucija – savivaldybių merai“.

„Mes norime, kad meras būtų stiprus, turėtų vykdomosios valdžios galias, galėtų skirti atskirus pareigūnus, paskirti biudžetus ir kitus dalykus, dėl to nematome galimybės, kad meras galėtų būti tarybos pirmininku“, – trečiadienį po Seimo frakcijų seniūnų susitikimo žurnalistams sakė konservatorius Andrius Vyšniauskas.

Laisvės partija ketvirtadienį pranešė, jog sieks, kad, svarstant Konstitucijos pataisas ir įstatymus, kuriais būtų įtvirtinti tiesioginiai merų rinkimai Lietuvoje, meras išlaikytų savivaldybės tarybos vadovo galias. Tokią poziciją trečiadienio vakarą patvirtino Laisvės partijos valdyba.

„Jei būtų apsispręsta, kad meras Konstitucijoje pripažįstamas tik vienasmeniu vykdomosios valdžios vadovu ir taip atribojamas nuo savivaldybės tarybos, net nebūtų jos nariu, tai gali devalvuoti mero instituciją. Svarbiausi sprendimai – biudžeto tvirtinimas, savivaldybės vadovybės skyrimas priimami būtent tarybos ir dažniausiai vyksta mero teikimu“, – sakė Seimo vicepirmininkas, Laisvės partijos atstovas Vytautas Mitalas.

Anot jo, savivaldybės valdymo modelis turėtų būti kuo panašesnis į šiuo metu veikiantį, ištaisant neatitikimus Konstitucijoje ir įstatymuose.

„Kitu atveju kyla rizika, kad didžiausias tiesioginių merų rinkimų laimėjimas – stabilesnės valdančiosios koalicijos ir dėl to stabilesnė, efektyviau dirbanti savivalda – gali išnykti. Grįžtume į laikus, kur tarybos ir mero santykiai taptų sunkiai nuspėjami ir dėl to kiltų papildomų kliūčių užtikrinti produktyvius, gyventojams geriausius sprendimus. Be to, mero pozicija supanašėtų su savivaldybės administracijos vadovo, o šių pozicijų atskyrimas yra būtinas“, – teigė V. Mitalas.

Tokią poziciją, kaip Laisvės partija, trečiadienį išsakė ir opozicijos atstovai – socialdemokratai, „valstiečiai“.

Socialdemokratų partijos atstovai Seime yra parengę savo Konstitucijos pataisų projektą, kad tiesiogiai renkamas meras yra ir tarybos pirmininkas.

Seimo frakcijų seniūnai sutarė per savaitę apsvarstyti abu – Seimo pirmininkės ir socialdemokratų – Konstitucijos keitimo variantus ir pasirinkti, kurį palaikytų.

Norint Seime priimti Konstitucijos pataisą, už ją du kartus turi balsuoti ne mažiau kaip 94 parlamentarai iš 141. Tarp šių balsavimų turi būti daroma ne mažesnė nei trijų mėnesių pertrauka.

Konstitucinis Teismas praėjusią savaitę paskelbė, kad tiesioginiai merų rinkimai negalimi nepakeitus Konstitucijos. Šis nutarimas įsigalios 2023 metų gegužės 3 dieną – baigiantis dabar išrinktų merų kadencijai.