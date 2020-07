Kritika dėl kultūros politikos ministrui pasirodė keista: padaryta labai daug

„Aš noriu pasakyti, kad aiškaus modelio ir sisteminio požiūrio kultūros politikoje nesimato. Yra daug veiksmų ir pastangų, kurie priveda prie skirtingų, eklektiškų sprendimų“, – Liberalų frakcijos posėdyje kultūros ministrui kritiką adresuodama kalbėjo E. Godlevska.

„Pas mus kultūra labiau suprantama per infrastruktūrą, per įstaigų kiekį ir mažiausiai kalbama apie kultūros esmę – kūrėją. Jeigu pažiūrėtume į ateities perspektyvas, tai Nacionalinėje pažangos programoje tikslai yra (nurodyti – ELTA) instituciniai, instrumentiniai... Planuojama daryti intervenciją per tam tikras institucijas su dideliu akcentu į valstybės institucijas“, – teigė visuomenininkė kartu pabrėždama, kad šiuo metu tam, kad būtų palaikomos normalios individualių kūrėjų socialinės ir ekonominės sąlygos, nėra skiriama pakankamai dėmesio.

„Meną kuria kūrėjas, fizinis asmuo (...) Ir būtent laisvam menininkui, laisvam kūrėjui, be (skiriamų – ELTA) stipendijų aš jokių kitų priemonių nematau. Nematau, kad būtų siekiama kurti socialines ir ekonomines sąlygas“, – tvirtino E. Godlevska.

„Didžiausi trūkumai, kokius aš matau, yra būtent tai, kad valstybės intervencijos yra daromos didelės ir jos daromos į infrastruktūrą. Ten labai daug pinigų investuojama ir taip yra užkoduojama, kad ateityje tą infrastruktūrą reikės išlaikyti“, – apibendrino visuomenininkė.

E. Godlevskos išsakytos pastabos M. Kvietkauskui pasirodė esančios keistos.

„Keista mintis, kad nėra kultūros strategijos modelio, kai pats su savo komanda parengiau ir Vyriausybėje patvirtinome Kultūros strategiją iki 2030 m. Strategijoje yra iškelti ir prioritetai, ir principai, ir pagrindinės kryptys, matant visą Lietuvos kultūros spektrą“, – teigė kultūros ministras ir, priešingai nei E. Godlevska, tvirtino, kad pasirinkta ministerijos kryptis kultūros politikoje yra kaip niekada nukreipta į kūrėją.

„Mano manymu, kultūros ministerija per pastaruosius metus padarė labai daug, kad atsirastų nuosekli strategija ir nuoseklūs principai ateičiai. To anksčiau labai trūko“, – pažymėjo ministras.

M. Kvietkausko teigimu, būtent šios Vyriausybės parengtame ateities ekonomikos DNR plane į meno kūrėją ir kultūrinių bei kūrybinių industrijų skatinimą nukreipti iki tol nematyti finansiniai instrumentai. skatinimui.

„15,5 mln. eurų šiam sektoriui. Tai anksčiau tokių pavyzdžių nėra buvę“, – pabrėžė jis.