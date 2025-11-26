Koalicijos taryba tarsis dėl fiskalinės drausmės savivaldai, kovos su kontrabandiniais balionais

„Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio teigimu, valdantieji kalbės, kokių priemonių reikėtų imtis siekiant užkardyti kontrabandinių balionų įskridimus, trikdančius civilinę aviaciją.
Politikas tvirtino nepritarsiąs naujam sienos su Baltarusija uždarymui.
„Aš pasisakau kategoriškai prieš, jau pridirbote, srebiame jau ketvirtą savaitę to pasekmes“, – BNS sakė R. Žemaitaitis.
BNS rašė, kad dėl kontrabandinių balionų keliamos grėsmės Lietuva spalio pabaigoje mėnesiui buvo uždariusi sieną su Baltarusija, bet praėjusią savaitę nesulaukusi termino ją atidarė, argumentuodama pagerėjusia situacija. Netrukus po to balionai vėl sutrikdė Vilniaus oro uosto darbą.
Be to, nepaisant atidarytos sienos, Minsko režimas lietuviškų vilkikų neišleidžia iš šalies, reikalaudamas derybų užsienio reikalų ministerijų lygiu.
Premjerė Inga Ruginienė pirmadienį teigė, kad Vyriausybė pasilieka teisę bet kada neribotam laikui vėl uždaryti sieną, jeigu Baltarusijos hibridinė ataka tęsis.
Valdantieji taip pat ieškos sutarimo dėl fiskalinės drausmės taisyklių savivaldai.
Seime šiuo metu svarstoma Vyriausybės iniciatyva supaprastinti fiskalinės drausmės taisykles, kurios leistų kitų metų valdžios sektoriaus išlaidas didinti ne daugiau kaip 5,2 procento.
Anksčiau ši drausmė būdavo apibrėžiama pagal biudžeto deficitą.
Pataisos taip pat numato nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų neleisti perkelti į kitus metus.
Dar spalio mėnesio Lietuvos savivaldybių asociacija perspėjo, kad šalies savivalda kitąmet gali prarasti apie 600 mln. eurų investicijoms skirtų lėšų, jei bus priimtos siūlomos minėtos Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo pataisos.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas yra sakęs, kad likučio naudojimo ribojimas yra svarbus siekiant apsaugoti valstybės finansus sunkesniais ekonominiais laikais.
Tuo metu Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas A. Sysas registravo siūlymą, kad savivaldybės prie einamųjų metų pajamų galėtų pridėti praėjusiais metais sukauptus nepanaudotų biudžeto pajamų likučius.
Pasak Socialdemokratų partijos frakcijos seniūnės Orintos Leiputės, koalicinė taryba taip pat kalbės, kokiu keliu eiti dėl akcizų degalams, kuriuos Vyriausybė siūlo didinti kiek nuosaikiau nei numatoma dabar.
Antradienį parlamentarai nepritarė Biudžeto ir finansų komiteto pozicijai šį Ministrų kabineto siūlymą atmesti, o tai reikštų, jog dyzelis kitąmet brangtų dešimčia centų už litrą. Vyriausybė yra pateikusi projektą, kad dyzelino akcizas būtų keliamas keturiais centais.
Valdančiąją koaliciją sudaro Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos.
