Kęstutis Budrys sako gavęs JAV patikinimą, kad karių sumažėjimas ilgai neužtruks

„Gavome patikinimą, kad tas tarpas, kur turime sumažėjimą JAV karių, ilgai neužtruks. (...) Visi sprendimai vyksta derinantis su Karo departamentu, Pentagonu, bet tikimės, kad artimiausiu metu mes apie juos išgirsime“, – ministerijos perduotame komentare sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Taip jis kalbėjo po susitikimo su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubiju).
BNS rašė, kad šiuo metu Jungtinės Valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotaciją šią vasarą baigė daugiau nei tūkstantis amerikiečių karių. Nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos atvykimo.
Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą.
Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo tūkstantis ar daugiau karių su įvairia kovine technika. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1,5 tūkst. JAV karių.
Naujausi komentarai