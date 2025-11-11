Kęstutis Budrys: kol kas nėra aiškaus plano dėl JAV karių likimo Lietuvoje

„Tikslaus atsakymo, plano nebuvo pateikta susitikimo metu“, – antradienį naujienų portalo „15min“ laidoje sakė K. Budrys, aptardamas susitikimą Vašingtone su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubijumi).
Pasak ministro, šiuo metu planas dėl pajėgų dislokavimo tebėra rengiamas JAV Karo departamente, Pentagone ir artimiausiu metu laukiama nacionalinės gynybos strategijos, kurioje bus matomi konkretūs sprendimai, kaip JAV išsidėlioja savo pajėgas pasaulyje ir Europoje.
K. Budrys pabrėžė, kad JAV mato ir vertina Lietuvos pastangas užtikrinti geras sąlygas kariams.
„Ką tikrai vertina Jungtinės Amerikos Valstijos ir sekretorius Marco Rubio, tai kokią mes priimančios šalies paramą suteikiame. Kokios kokybės yra kareivinės, treniravimosi, poligono sąlygos, visas aprūpinimo infrastruktūros paketas,pajėgoms rotuoti Lietuvoje, tai yra didelis dalykas, jie tai mato ir taip pat akcentuoja“, – laidoje kalbėjo ministras.
„Tai man leidžia sakyti, kad bent jau iš tos pusės, kas susiję visiškai su Lietuva, mes padarėme maksimumą politiškai būdami pavyzdiniai sąjungininkai, gynybos politikos prasme. (...) Na ir galiausiai, sudarydami visas sąlygas amerikiečių kariams būti“, – pabrėžė jis.
Kaip rašė BNS, Lietuvoje JAV kariai dislokuoti rotacijos pagrindu – jie keičiasi kas devynis mėnesius. Nauja rotacija prasidėjo spalį, o šiuo metu Krašto apsaugos ministerija su amerikiečiais derasi dėl rotacijos pratęsimo.
