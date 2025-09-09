Kęstutis Budrys apie lūkesčius JAV: Lietuvos žinia yra labai aiški

„Lietuvos žinia labai yra aiški ir ne vienu lygmeniu perduota, kad mes norime tęsti šias programas, kad kiekvienas JAV išleistas doleris virsta 3–4, o per visą gyvavimo ciklą gynybos priemonių ir ginkluotės net į 10-12 dolerių, tai yra naudinga JAV ir tą reikia toliau daryti“, – LRT radijui antradienį teigė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Pasak ministro, galutiniai sprendimai dėl Baltijos saugumo iniciatyvos dar turi pasiekti JAV parlamentą, o tada bus žinoma, ar finansavimas mažės.
Žiniasklaida praėjusią savaitę pranešė, kad JAV ketina nutraukti karinę paramą su Rusija besiribojančioms NATO šalims.
Galimi pokyčiai apima finansavimą ir Baltijos saugumo iniciatyvai, pagal kurią Lietuvai ir kitoms valstybėms JAV skiria pinigų įsigyti amerikietiškai ginkluotę, apmokyti specialiąsias pajėgas, gauti žvalgybinę paramą.
„Dar tikrai turėsime diskusiją ir Lietuva tuos argumentus išsakys. Ir pats imsiuosi lygiai taip pat į tęstinio darbo vėl grįžti ir grįžti prie šios temos, pabrėžiant kodėl tai yra naudinga visoms pusėms ir kokią didelę strateginę atgrasymo žinutę galų gale tai siunčia Rusijai“, – pabrėžė K. Budrys.
Lietuvos diplomatijos vadovas akcentavo, kad JAV parama svarbi ne tik finansiškai, bet ir politiškai.
Krašto apsaugos ministerijos duomenimis, kasmet vidutiniškai per metus Lietuva sulaukdavo apie 60 mln. eurų JAV karinės paramos.
Žinia apie nutraukiamą paramą pasirodė amerikiečiams taip pat peržiūrint pajėgų dislokavimą pasaulyje, baiminantis, kad dalis JAV karių gali būti išvesti iš Europos.
