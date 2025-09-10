Juozas Olekas norėtų būti vienijančiu Seimo pirmininku

Antradienį Seimas slaptame balsavime turėtų apsispręsti, ar pritarti jo kandidatūrai į parlamento vadovus.
„Norėčiau būti, kuris vienija ypatingai svarbiais valstybiniais klausimais, kur galima surasti iš tikrųjų sutarimą. Man atrodo, kad aš toks buvau, esu ir tikiuosi būti tokiu, kuris skatins dialogą, kalbėjimą ir bendro sutarimo paieškas“, – žurnalistams sakė J. Olekas.
Jo pavardė kaip kandidato į Seimo pirmininko postą įrašyta socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos koalicijos sutartyje.
Vis tik dėl J. Oleko pretendavimo į šias pareigas klausimų buvo kilę ir pačių socdemų gretose, tad tokį sprendimą dar teko įtvirtinti partijos prezidiumui.
Tuo metu pirmadienį „aušriečių“ lyderis tvirtino neatmetantis galimybės, kad trečiadienį naujasis Seimo pirmininkas nebus patvirtintas, palaikymo gali nesulaukti ir Vyriausybės programa.
Vis tik vėliau Remigijus Žemaitaitis pareiškė, kad „Nemuno aušra“ balsuos už J. Oleko kandidatūrą.
J. Olekas trečiadienį teigė, kad kiekvienas žmogus gali turėti savo nuomonę, tačiau koalicija yra sutarusi jį palaikyti.
„Nemuno aušros“, Valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos balsai yra sudėti, pasirašant koalicijos sutartį“, – teigė jis.
Nors opozicija žada nepalaikyti socialdemokrato kandidatūros, jis pats sako besitikintis visų parlamentarų palaikymo.
„Kadangi (parlamentarai – BNS) renka ne pozicijos ar opozicijos vadovą, o renka Seimo vadovą, aš manau, kad iš tikrųjų labai svarbu, kad mes bendrautume ir turėtume vieni kitų pasitikėjimą. Aš manau, kad Seimo pirmininko pareigos ir yra tos pareigos, kurios apvienija visus Seimo narius, kad mes galėtume priimti tuos sprendimus, kurie reikalingi Lietuvai“, – teigė jis.
Tuo metu Seimo pirmininko pirmuoju pavaduotoju taps „aušrietis“ Raimondas Šukys, žurnalistams patvirtino partijos lyderis R. Žemaitaitis.
Saulius Skvernelis atleistas iš Seimo pirmininko pareigų
Pasikeitus valdančiajai daugumai, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis atleistas iš Seimo pirmininko pareigų.
Trečiadienį už tokį sprendimą balsavo 85 Seimo nariai, prieš buvo 17, susilaikė 23 politikai.
S. Skvernelis pats pasitraukė iš pareigų.
„Buvo didelė garbė ir malonumas atstovauti Seimui tiek čia, šalyje, tiek užsienyje. Man atrodo, nepadariau gėdos nei jums, nei sau, tas darbas tikrai buvo prasmingas“, – trečiadienį kalbėjo jis.
Pasak S. Skvernelio, šiuos devynis mėnesius, kai jis ėjo parlamento vadovo pareigas, darbas vyko konstruktyviai, ieškota kompromisų, apsieita be politinio „buldozerio“.
„Be tų smulkių apsižodžiavimų, kurie neišvengiamai yra, tikrai vyravo gera, kolegiška atmosfera, dėl to noriu palinkėti, kad ir šios rudens sesijos metu būtų racionali, produktyvi, gera, darbinga nuotaika, diskusijos, kurios neišvengiamai bus ir aštrios, ir mažiau aštrios, bet kad jos neperžengtų tam tikrų padorumo ir etikos ribų“, – linkėjo politikas.
