J. Narkevičiaus atsakas: atrodo, kad prezidentas yra klaidinamas

„Noriu paneigti šiandien pasirodžiusi tikrovės neatitinkančią informaciją (...) Susidaro įspūdis, kad ekscelencija prezidentas yra klaidinamas. Kyla tik klausimas, kas tą daro ir kodėl“, – ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje sakė J. Narkevičius.

Ministras teigė, kad nuo jo darbo pradžios pernai rugpjūtį susisiekimo sektoriuje priimta daugiau kaip 500 žmonių, tačiau didžiausią dalį sudaro techninės-inžinerinės srities darbuotojai, o į vadovaujančias pareigas, pagal dabartinę informaciją, priimtųjų nebuvo.

J. Narkevičius taip pat atmetė galimas priimamų darbuotojų sąsajas su jo atstovaujama Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga ar su lenkų tautine mažuma.

Pasak jo, Susisiekimo ministerijoje per šį laikotarpį buvo priimti trys valstybės tarnautojai ir vienas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

„Nė vienas iš priimtų asmenų nepriklauso minimai partijai. Maža to, paminėsiu tautinį aspektą: nė vienas iš jų nėra nei lenkas, nei priklausantis kitai Lietuvoje gyvenančiai tautinei mažumai. Be to, nė vieno iš tų 500 naujai priimtų darbuotojų aš nerekomendavau, nekalbėjau su vadovais, mano politinės komandos nariai irgi kažkokių rekomendacinio pobūdžio pokalbių ar kitų veiksmų nedarė“, – teigė ministras.

J. Narkevičius: vertinti pagal partiją – nusikaltimas

Susisiekimo ministras apgailestavo, kad viešojoje erdvėje išsakytos pozicijos galimai meta nepagrįstą šešėlį ant jo atstovaujamos politinės jėgos ir lenkų tautinės mažumos.

„Partijos priklausomumas negali būti trukdis užimti vieną ar kitą vietą, tai garantuoja Konstitucija. Pagal tai vertinti, ar asmuo atitinka tam tikras pareigas, manau, yra nusikaltimas“, – kalbėjo J. Narkevičius.

Jis neatsakė į klausimą, ar, tokiu atveju, prezidentas galimai daro nusikaltimą.

„Neturiu duomenų, kad tie asmenys priklauso vienai ar kitai politinei jėgai, bet minimas skaičius, kuris paminėtas (20 – BNS), nežinau, iš kur, kokiu pagrindu, bet faktas, pagal šios dienos informaciją, praktiškai visi vadovai visų Susisiekimo ministerijai pavaldžių įmonių patvirtino, kad su jais nebuvo kalbėta konkrečių asmenų įdarbinimo prasme“, – sakė ministras.

Praktiškai visi vadovai visų Susisiekimo ministerijai pavaldžių įmonių patvirtino, kad su jais nebuvo kalbėta konkrečių asmenų įdarbinimo prasme.

J. Narkevičius teigė, kad galima „analitiniu būdu“ padaryti išvadas, kas suinteresuoti teikti melagingą informaciją.

„Paminėjau, kad išvadas galima padaryti analitiniu būdu, iš kur prezidentas ar kitas vadovaujantis asmuo gauna informaciją, – matyt, iš savo aplinkos. Taigi, klausimas kyla, kodėl iš tos aplinkos atsakingi asmenys pateikia klaidingą, neatitinkančią tikrovės informaciją. Ir koks siekis, dėl ko eilinį kartą bandoma diskredituoti, sukompromituoti, manau, kad sąžiningai ir atsakingai dirbantį asmenį“, – sakė J. Narkevičius.

Jis nepatvirtino, ar turi omenyje prezidento patarėjus.

„Aš jums išsakiau pagal analitinio pobūdžio galimą daryti prielaidą, o ar taip ar ne taip, čia aš tyrimų nevedžiau ir nevesiu“, – sakė ministerijos vadovas

Pozicijos dėl siūlymo trauktis nekeičia

J. Narkevičius toliau tvirtino neketinantis trauktis iš pareigų. Jis sakė dirbantis sąžiningai.

„Mano atsakymas ta tema jau buvo, nieko naujo ta tema nepasakysiu. Aš esu deleguotas politinės partijos – tai Lietuvos lenkų rinkimų akcijos–Krikščioniškų šeimų sąjungos pasitikėjimas, bet ir įpareigojimas dirbti sąžiningai, efektingai. Ir tai darau. Maža to, mane delegavo ir pasitikėjo koalicinės politinės partijos ir, be abejo, premjeras“, – kalbėjo ministras.

Jis tvirtino dabar besikoncentruojantis į darbus, nors „primestos, neesminės, išgalvotos, neatitinkančios tikrovės temos“ bando nukreipti dėmesį nuo jų atlikimo.

Ministras taip pat nesutiko su prezidento kritika dėl nekompetencijos.

„Atrandu būdų, kokia kalba kalbėti su kitų valstybių atsakingais atstovais. Maža to, esu įsitikinęs, kad mano kalbėjimas, bendravimas duoda apčiuopiamų rezultatų“, – sakė J. Narkevičius.

Valdančioji koalicija ministro ateitį žada svarstyti kitą savaitę.

Prezidentas G. Nausėda ketvirtadienį LRT radijui sakė, kad J. Narkevičius yra „žmogus, kuris įdarbino jau turbūt mažiausiai 20 savo partijos bičiulių arba žmonių, susijusių su partijos nariais ministerijos dispozicijoje esančiose įmonėse“.

G. Nausėda ne kartą ragino trauktis J. Narkevičių iš pareigų.