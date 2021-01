I. Šimonytė: skiepijimo nuo COVID-19 prioritetai gali būti koreguojami

„Visi puikiai suprantame, kuo yra sudėtinga situacija, vakcina keliauja nelabai didelėmis porcijomis, ką tik pradėjo keliauti ir tų įtampų kad kyla, tas visiškai nestebina, tai taip, pastabų įvairių pasigirsta ir Ekspertų taryboje tikrai tas pastabas aptarsime, jeigu bus toksai pasiūlymas, tai sveikatos apsaugos ministras turi visas galias sąrašą ir koreguoti“, – spaudos konferencijoje trečiadienį sakė premjerė.

Vis dėlto ji pabrėžė, kad labai didelių pokyčių tikėtis nevertėtų, nes, pasak jos, pozicija dėl pagrindinių prioritetų yra aiški.

Vyriausybės Ekspertų taryba planuoja posėdžiauti ir šį trečiadienį.

Sveikatos apsaugos ministro įsakyme dėl vakcinavimo nuo COVID-19 tvarkos nurodyta, kad pirmiausia skiepijami su šia liga sergančiais dirbantys darbuotojai, tada – skubios pagalbos paslaugas teikiantys darbuotojai, vėliau – didžiausių rizikos grupių ligoniai ir su jais dirbantys medikai.

Nacionalinis vėžio institutas kritikuoja sprendimą išskirti kraujo vėžį, jo pacientams skiriant aukštesnį prioritetą nei sergančius kitomis vėžio formomis ir ragina ministeriją peržiūrėti šitą sprendimą.

A. Dulkys antradienį sakė, jog visus medikus planuojama paskiepyti per sausį, o visą populiaciją tikimasi paskiepyti per 2021 metus, vis dėlto tai priklausys nuo to, kiek vakcinų bus patvirtinta ir kaip greitai pavyks jas gauti.

Lietuvoje gruodį pradėta vakcinacija „BioNTech“ ir „Pfizer“ sukurta vakcina.