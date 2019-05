I. Šimonytė kol kas nesvarsto G. Landsbergio siūlymo vadovauti Vyriausybei

I. Šimonytė sako to su G. Landsbergiu dar neaptarusi, nes „dar nebuvo laiko“.

„Man nesiūlė, aš tikrai šio klausimo nekomentuosiu šiandien. Girdėjau žiniasklaidoje tas kalbas, bet mes su Gabrieliumi Landsbergiu apie tai neturėjome progos aptarti“, – žurnalistams pirmadienį kalbėjo I. Šimonytė.

„Esamomis aplinkybėmis, kai yra dauguma ta, kuri yra Seime, tai tikrai respublikos prezidentas, kas jis bebūtų, kaip jis mane bevertintų, nelabai turi prerogatyvą man siūlyti tapti Lietuvos premjere. O svarstyti apie tai, kas būtų jeigu būtų 2020 metais, manau, šiandien yra per anksti“, – pridūrė ji.

I. Šimonytė taip pat žadėjo svarstyti galimybę tapti Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų (TS–LKD) nare.

Klausiama, kas sutrukdė laimėti rinkimus, ji sakė visą kampaniją besilaikiusi nuostatos „nežadėti žmonėms to, ko negaliu padaryti“, taip pat nebandė savęs atsieti nuo TS–LKD. Politikė įvardijo ir galbūt per vėlai pradėtą rinkimų kampaniją, per mažą dėmesį rinkėjams tarp pirmojo ir antrojo turo.

Jos nuomone, pirmajame ture rinkėjai, balsavę už kitus, į antrąjį turą nepatekusius kandidatus, antrajame ture rinkosi būtent G. Nausėdą.

„Pasimokiau to, kad kitą kartą galbūt kovosiu šiek tiek atkakliau, negu dabar“,– sakė ji.

I. Šimonytė taip pat sako, jog balsuotų už Seimo rinkimų perkėlimą iš rudens į pavasarį.

Kampanijos metu ji teigė įsitikinusi, kad esminis raktas į pergalę galėjo būti kuo intensyvesnis tiesioginis bendravimas su rinkėjais.

„Pabendrauti su 3 milijonais žmonių ir 2 milijonais rinkėjų yra labai sudėtinga, bet, matyt, visos kitos priemonės, kampanijos būdai nėra tiek veiksmingi“, – tikino ji.

Politikė sako nejaučianti nuoskaudos dėl „valstiečių“ lyderio Ramūno Karbauskio agitavimo prieš ją ir nežada „turėti priešų“.

„Tikrai nebūsime draugais, bet kritikuoti kažką vien dėl kritikos nėra mano būdas politikoje, aš stengiuosi kritikuoti turinį, sprendimus ir tai, kas, mano nuomone, daroma netinkamai. Tą darysiu ir toliau“, – dėstė I. Šimonytė.

Prezidento rinkimus laimėjo 66 proc. rinkėjų balsų surinkęs Gitantas Nausėda, antrajame ture įveikęs 33 proc. rinkėjų paramos sulaukusią I. Šimonytę.