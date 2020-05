Į konstitucinių įstatymų sąrašą siūlo įrašyti Antiastravinį įstatymą

Tokį Konstitucinių įstatymų sąrašo konstitucinio įstatymo papildymo projektą įregistravo Seimo Tėvynės sąjungos- Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys, Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Žygimantas Pavilionis. Jį parengė Asociacija „Sąjūdis prieš Astravo AE„.

„Siekiame užtikrinti priemonių, skirtų kovai prieš nesaugią Astravo BE, taikymo ilgalaikiškumą ir stabilumą. Projekto uždavinys– sureguliuoti priemonių, skirtų kovai prieš nesaugią Astravo BE, taikymą Lietuvos Respublikoje konstituciniu įstatymu. (...). Tokiame įstatyme turėtų būti suformuluota Lietuvos valstybės ilgalaikė ir nekintanti nuostata Astravo BE atžvilgiu, skelbianti, jog ši nesaugi ir kelianti grėsmę nacionaliniam saugumui jėgainė negali būti jokiomis aplinkybėmis eksploatuojama, o jei būtų įjungta į tinklą, bus siekiama, kad ji būtų uždaryta“,– sako parlamentaras Ž. Pavilionis.

Jis pažymi, kad Konstitucinio įstatymo dėl Baltarusijos branduolinės elektrinės keliamos grėsmės (Antiastravinis įstatymas) šiuo metu vis dar tebėra rengiamas Sąjūdžio prieš Astravo AE iniciatyvinės darbo grupės narių.

„Numatoma, kad Antiastraviniame įstatyme bus ne tik išplėstos šiuo metu galiojančiame Priemonių įstatyme įtvirtintos ekonominio ir energetinio pobūdžio priemonės, bet ir papildomai bus sukurtos naujos ekonominio, teisinio bei diplomatinio pobūdžio antiastravinės nuostatos. Tačiau siekiant tinkamai parengti galutinį Antiastravinio įstatymo projektą svarbu iš anksto aukščiausiu politiniu lygiu iš principo susitarti, kad toks naujasis Antiastravinis įstatymas turės konstitucinio įstatymo galią“, – sako Ž. Pavilionis.

Remiantis įstatymu dėl branduolinės elektrinės, statomos Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, pripažinimo nesaugia, keliančia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai (2017 m. birželio 15 d. ), Seimas jau yra pripažinęs Astravo branduolinę elektrinę nesaugia branduoline elektrine, kuri kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai.

Siekiant, kad Baltarusija, plėtodama nesaugų Astravo BE projektą, atsižvelgtų į Lietuvos interesus, ypač dėl statybos aikštelių parinkimo, ir laikytųsi aukščiausių tarptautinių aplinkosaugos bei branduolinės ir radiacinės saugos reikalavimų ir savo įsipareigojimų šiose srityse, Seimas taip pat yra priėmęs Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymą (2017 m. balandžio 20 d.). Šis Priemonių įstatymas nustato, be kita ko, Lietuvos elektros energetikos sistemos ir elektros energijos rinkos apsaugos nuo elektros energijos patekimo iš Baltarusijos (kaip trečiosios šalies, kurioje statoma nesaugi Astravo BE), bendruosius įgyvendinimo principus, sąlygas ir etapus.

Konstituciniais įstatymais reglamentuojami ypač reikšmingi visuomeniniai santykiai ir taip užtikrinamas jų stabilumas.

„Šiuo metu priemonės, skirtos apsisaugoti nuo nesaugios Astravo BE, yra įtvirtintos Priemonių įstatyme. Tai sąlygoja, kad tokių priemonių taikymas nėra stabilus ir gali keistis priklausomai nuo besikeičiančių politinių nuotaikų ir rinkiminių ciklų Lietuvoje. Siekiant eliminuoti šią riziką ir paversti antiastravinių priemonių taikymą ilgalaikiu ir pamatiniu Lietuvos vertybiniu principu, būtina sudaryti naują išplėstinį tokių priemonių sąrašą ir įtvirtinti jį konstituciniame įstatyme. (...) Patvirtinus projektą Lietuva dar kartą aiškiai ir nedviprasmiškai paskelbs sau ir visam pasauliui, kad jos pasirinkta politinė laikysena Astravo BE atžvilgiu yra stabili ir nekintama, nes Baltarusijos padaryti grubūs tarptautinės teisės pažeidimai parenkant Astravo BE statybos aikštelę ir statant elektrinę 40 km atstumu nuo Lietuvos sostinės Vilniaus negali būti ištaisyti nepriklausomai nuo to, kiek ir kokio lygio papildomų saugumo priemonių būtų įdiegta elektrinėje“,– sakoma dokumento aiškinamajame rašte.