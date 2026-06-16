 Gitanas Nausėda Seime skaitys septintąjį metinį pranešimą

Gitanas Nausėda Seime skaitys septintąjį metinį pranešimą

2026-06-16 06:50
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį Seime skaitys metinį pranešimą.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / L. Balandžio/ BNS nuotr.

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Tai septintasis jo pranešimas einant prezidento pareigas.

Konstitucija numato, kad šalies vadovas metiniame pranešime apžvelgia šalies padėtį, Lietuvos vidaus ir užsienio politiką.

Kaip rašė BNS, pernai G. Nausėda akcentavo būtinybę investuoti į krašto apsaugą ir plėtoti gynybos pramonę, siūlė pradėti argumentuotą diskusiją dėl mažųjų branduolinių reaktorių poreikio Lietuvoje, geriau finansuoti kelių tvarkymą, labiau pasitikėti savivaldybėmis.

Kreipdamasis į politikus valstybės vadovas kvietė juos atidžiai persvarstyti savo tolesnį buvimą versle.

Be to, pernykščiame pranešime parlamentas sulaukė kritikos, kad nesugebėjo įteisinti lyčiai neutralios partnerystės, G. Nausėda ragino priimti reikalingas pataisas. Tačiau toks projektas Seimui kol kas nepateiktas, nors yra parengtas.

Valstybės vadovai metinius pranešimus tradiciškai skaito Seimo pavasario sesijos metu.

Šiame straipsnyje:
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Metinis pranešimas
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