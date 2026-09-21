Gitanas Nausėda dalyvaus Generalinės Asamblėjos sesijoje Niujorke, kreipsis į pasaulio lyderius

Rugsėjo 21–25 dienomis JAV viešėsiantis šalies vadovas antradienį Generalinėje Asamblėjoje aštuntą kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Jo kalboje daugiausia dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istorinei atminčiai.
Vizito metu G. Nausėda taip pat pasisakys šeštajame Tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime, dalyvaus Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos prezidentų susitikime bei Baltijos valstybių vadovų susitikime su JT generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu (Antoniju Guterišu).
Prezidentas taip pat dalyvaus JAV prezidento Donaldo Trumpo rengiamame priėmime valstybių vadovams, numatyti ir jo dvišaliai susitikimai.
Be kita ko, Niujorke G. Nausėda atidarys Lietuvos ir JAV verslo forumą, skirtą atsparumo temai.
Prezidentą vizito metu lydės pirmoji ponia Diana Nausėdienė, kuri Niujorke dalyvaus aukšto lygio renginyje, organizuojamame kartu su Ukrainos pirmąja ponia, taip pat Turkijos pirmosios ponios renginyje, skirtame saugios skaitmeninės aplinkos vaikams kūrimui.
D. Nausėdienė JAV pirmosios ponios Melanios Trump (Melanios Tramp) kvietimu taip pat dalyvaus globalios koalicijos „Ateities kūrimas kartu“ renginyje.
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