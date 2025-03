Gentvilas apie premjerą: štai kodėl jis vaidina taikos balandį

„Galėtume sakyti, kad tai yra kiaulpienės pūkelis, boružėlė, kuri yra taikos įsikūnijimas. Bet taip nėra. Mes šiek tiek pažįstame Gintautą Palucką iš 2017 metų, kai jis buvo socialdemokratų partijos pirmininkas ir jis atvirai kalbėjo apie kai kuriuos dalykus, kurie jam nepatiko – Karbauskio vadovaujami „valstiečiai“. (...) Jis nebuvo boružėlė, taikos balandėlis, kuris sėdi ir nieko nedaro, svarbu ramybė“, – laidoje „ELTA kampas“ sakė E. Gentvilas.

„Kodėl dabar jis elgiasi kaip taikos balandis? Man atrodo, jis situaciją vertina taip: balandžio mėnesį vyks socialdemokratų partijos pirmininko rinkimai, į kuriuos Blinkevičiūtė neina. Girdėjome, kad Paluckas dar nepasakė savo nuomonės. Aš manau, kad jis planuoja eiti į tuos rinkimus ir išsiskyrimas su Žemaitaičiu susilpnintų jo, kaip premjero, pozicijas“, – dėstė politikas.

Liberalo manymu, jeigu G. Paluckas jau dabar imtųsi griežtesnės pozicijos koalicijos partnerio atžvilgiu, taip jis pripažintų padaręs klaidą, pakvietęs „aušriečius“ į valdančiąją daugumą. Kita vertus, jeigu premjeras taps Lietuvos socialdemokratų (LSDP) pirmininku ir tuomet užims ryžtingesnę poziciją R. Žemaitaičio atžvilgiu, tokių žingsnių vertinimas būtų kitoks, samprotavo E. Gentvilas.

„Eiti į partijos pirmininkus, pripažinus, kad gruodžio mėnesį, pakviesdamas Žemaitaitį, buvau neteisus, kovo mėnesį – atsisveikindamas su juo, balandžio mėnesį jis galėtų būti stipriai kritikuojamas partijos pirmininko rinkimuose. Štai kodėl jis tokį taikos balandį vadina“, – savo vertinimu dalijosi parlamentaras, spėdamas, kad po LSDP lyderio rinkimų G. Paluckas gali pasikeisti.

„O dabar tą klaidą jam pripažinti per anksti, todėl jis taip naivokai, primityvokai vaidina tą taikdarį, kuriam viskas tinka. Ką Žemaitaitis pašūkaus – jam viskas tinka“, – kalbėjo liberalas.

Visgi, E. Gentvilas pabrėžia – toks socialdemokrato elgesys yra nepateisinamas.

„Negaliu pateisinti, kai premjeras leidžia šitaip elgtis vienam iš koalicijos partnerių – nepaisant to, kokių tikslų tu sieki po mėnesio. Turėtų būti rimtesnis, principingesnis įvardijimas arba pasmerkimas tų dalykų, kaip elgiasi Žemaitaitis“, – kalbėjo jis.

Eugenijus Gentvilas. P. Peleckio / BNS nuotr.

Įvertino R. Žemaitaičio istoriją dėl kelionės į JAV: kas per didybės manija

E. Gentvilas premjerui negaili kritikos ir dėl šviežiausios R. Žemaitaičio istorijos – menamos kelionės į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV), apie kurią politikas melagingai informavo Seimo valdybą.

Šią savaitę paklaustas apie R. Žemaitaitį, premjeras kėlė klausimą, kam šioje istorijoje turėtų būti labiau gėda – „aušriečių“ lyderiui ar anonimui, kuris jį apgavo.

„Kai Paluckas pradeda gėdinti tą Budrų anonimą, kuris išprovokuoja Žemaitaitį, ir palygina su visokiais sukčiais – manau, tai visiškai nekorektiškas palyginimas. Tas anonimas neturėjo jokios finansinės naudos – jis jos ir nesiekė. Jis tik norėjo parodyti Žemaitaičio tuštybę, kurią sėkmingai parodė“, – kalbėjo politikas.

„Premjeras eilinį sykį demonstruoja abejingumą toms išdaigoms, kurias daro Žemaitaitis. O Žemaitaitis jas daro ne tik su savo kelione, bet su melagingu Lietuvos pareigūnų apdergimu ir panašiais dalykais, kas nurodyta susirašinėjimo turinyje“, – referuodamas į viešojoje erdvėje pasklidusius R. Žemaitaičio ir anonimo elektroninius laiškus sakė jis.

R. Žemaitaičio planai vykti į JAV liberalui kelia ir daugiau klausimų. Seimo narys mano, jog gali paaiškėti ir daugiau „aušriečio“ melagysčių, susijusių su anonimo laiškais bei menama kelione į Niujorką.

„Manau, kad paaiškės dar daugiau melagysčių, nes Žemaitaitis pripažįsta, kad yra kontaktavęs su Lietuvos ambasada Amerikoje, su Amerikos ambasada Lietuvoje, kur derinosi dėl šitos kelionės. Tai reikia pasižiūrėti, ar jis yra pripažinęs, kad važiuoja į tokią tarnybinę komandiruotę, kur susitiks su Elonu Musku, su Robertu Ficu. Aš manau, jis ir ten melavo, kad važiuoja į asmeninę kelionę“, – interviu metu pasakojo ilgametis parlamentaras.

E. Gentvilas neslėpė nuostabos ir dėl, jo žodžiais tariant, R. Žemaitaičio didybės manijos.

„Antras dalykas, kuris man labai krenta į akis – psichologinis. Na, kas per savo vertės pajautimas, kas per didybės manija, kas per reikšmingumo įsivaizdavimas, kad jį kviečia, jam suorganizuoja susitikimą su Elonu Musku, jam organizuoja susitikimą su Robertu Ficu, jam apmoka visą kelionę, paklausia, kas su jumis važiuos, jis nurodo žmonos duomenis, irgi viskas apmokama. Na, žmogui sparnai išaugę, įsivaizdavimas, kad jis čia toks reikšmingas. Tai man šioje vietoje labai įdomiai pasirodė“, – mintimis dalijosi Liberalų sąjūdžio atstovas.

„Tai čia iš to įsivaizdavimo, kaip jis čia garbinamas, vertinamas, Vašingtonas jo laukia, Vašingtonas krenta po jo kojomis – o jis pats krenta Vilniaus oro uosto pakrašty į purvą“, – pridūrė politikas.

Konservatorių iniciatyva dėl apkaltos – šiek tiek per ankstyva

Dėl susirašinėjimų su JAV administracijos atstovu prisistačiusio anonimo bei melo Seimo valdybai R. Žemaitaitis atsidūrė Seimo Etikos ir procedūrų komisijos akiratyje. Konservatoriai savo ruožtu jau prakalbo apie apkaltą „aušriečiui“.

E. Gentvilas tikina – Liberalų sąjūdis taip pat buvo kviečiamas prisidėti prie apkaltos iniciatyvos, tačiau to atsisakė.

„Buvo kalba, kad ir Viktorija Čmilytė-Nielsen gali pasirašyti tą apkaltos iniciatyvą. Ji nusprendė nepasirašyti štai dėl ko: (...) jeigu partijos vadovė Čmilytė kreiptųsi su siūlymu pradėti apkaltos procesą, koks tai yra signalas partijos nariui, kuris yra Erikos ir procedūrų komisijoje? (...) Tai būtų tarsi nurodymas – ei, tu turi balsuoti už tai, kad pažeidimai padaryti“, – aiškino E. Gentvilas pabrėždamas, jog liberalai siekia išlikti atsargūs ir nereiškia išankstinės nuomonės.

„Tad šia prasme, man atrodo, konservatorių iniciatyva yra šiek tiek per ankstyva. Yra teisinis institutas Seime – Etikos ir procedūrų komisija. Leiskime jai pirmiausiai pasakyti“, – apibendrino parlamentaras.

ELTA primena, kad antradienį darbinę kelionę ir susitikimus su Jungtinės Amerikos Valstijų (JAV) administracijos atstovais planavęs „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pranešė, jog buvo apgautas – gauti lėktuvo bilietai į Niujorką iš Vyriausybės efektyvumo departamento (DOGE) atstovu prisistačiusio asmens buvo netikri.

Vėliau visuomenininkas Andrius Tapinas pranešė, jog Seimo narį apgavo Vašingtono pareigūnu prisistatęs anonimas. Pastarasis Laisvės TV perdavė susirašinėjimus su R. Žemaitaičiu, kuriuose „aušrietis“ negaili kritikos prezidentui Gitnaui Nausėdai, kelia abejones dėl JAV ambasados Lietuvoje.

Be to, politikas šią menamą kelionę Seimo valdybai pristatė kaip asmeninę, nors ją žadėjo apmokėti JAV DOGE atstovai – tokio vizito kaštai, pagal susirašinėjimų duomenis, siektų maždaug 30 tūkst. eurų.

Šiuo pagrindu opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos atstovai parlamente svarsto inicijuoti apkaltą R. Žemaitaičiui.

Į parlamento etikos sargus, prašant ištirti šią istoriją, jau kreipėsi ir Seimo valdyba.

Savo ruožtu Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) vertina gautą informaciją ir spręs, ar yra pagrindo pradėti tyrimą.