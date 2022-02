G. Nausėda: Vakarų laikysena Rusijos atžvilgiu yra tinkama: pasaulis jau nebenori krūpčioti

Tačiau, pažymi prezidentas, užimta drąsi euroatlantinės bendruomenės laikysena yra tinkamas ir vienintelis kelias kalbantis su Kremliumi.

„Niekas į tai negali numoti ranka. Be jokios abejonės tai yra mėginimas toliau gąsdinti Vakarų pasaulį tikintis, kad gal kažkas krūptelės, kažkas pasakys, kad gal būt mes čia per daug drąsiai su Rusija... Ne, mes ne per daug drąsiai su Rusija. Tai yra vienintelis kelias, kurį anas režimas pripažįsta ir tik tokia kalba su juo reikia kalbėti“, – „Info TV“ pirmadienį sakė šalies vadovas.



„Nemanau, kad bus blogiausias scenarijus, tai tiesiog yra mėginimas veikti mūsų jausmus ir laukimas, kad kažkas krūptelės. Bet šiandien pasaulis jau nebenori krūpčioti, nes pakankamai ilgai krūpčiojo“, – akcentavo G. Nausėda.

„Šis konfliktas, kurį vienašališkai išprovokavo Rusija, turės savo pabaigą ir ši avantiūra, kurią Rusija pradėjo Ukrainoje, bus paskutinė avantiūra neišplisianti į kitas Europos dalis“, – apibendrino prezidentas.

Praėjusios savaitės ketvirtadienį Rusija pradėjo agresyvų ir tarptautinės bendruomenės pasmerktą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Sekmadienį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas informavo apie sprendimą padidinti savo šalies branduolinio „atgrasymo pajėgų“ parengties lygį.