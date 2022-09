G. Landsbergis su Latvijos kolega aptarė regiono saugumą, įteikė Baltų apdovanojimą

„Mes turime konsoliduoti tarptautinę paramą Ukrainai, prieš kurią Rusija pradėjo neišprovokuotą, nepagrįstą karą, mesdama iššūkį ir keldama grėsmę visai taisyklėmis grindžiamai pasaulio tvarkai. Su E. Rinkevičiumi aptarėme, kad norint išvengti branduolinės katastrofos Europoje, būtinas visiškas Rusijos okupacinių pajėgų išstūmimas“, – po susitikimo sakė G. Landsbergis.

Abiejų šalių diplomatijos vadovai taip pat įteikė šiemetinį Baltų apdovanojimą vertėjai iš Latvijos Dacei Meierei (Dacei Meirei), pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).

Pasak pranešimo, D. Meierė yra Latvijoje pripažinta vertėja iš lietuvių kalbos, jos dėka Latvijos skaitytojai turi galimybę susipažinti su šiuolaikinių Lietuvos autorių, tokių kaip Sigitas Parulskis, Undinė Radzevičiūtė, Tomas Dirgėla ar Kristina Sabaliauskaitė, kūryba.

2021 metais apdovanojimas įteiktas Lietuvos mokslininkei, filologijos ir humanitarinių mokslų daktarei Reginai Kvašytei.

G. Landsbergis taip pat dalyvavo Lietuvos ir Latvijos užsienio reikalų ministerijų inicijuotos studijos „Strategic Commitment of Choices for Latvia and Lithuania in the Age of Disruption and Great Power Rivalry“ (liet. „Latvijos ir Lietuvos strateginiai pasirinkimai perversmų ir didžiųjų galių varžymosi amžiuje”) pristatyme.

Pasak URM, minėta studija yra savotiškas 2012 metų Lietuvos ir Latvijos vyriausybių inicijuoto ir parengto bendro dvišalių santykių raidos ir vystymosi perspektyvų pranešimo tęsinys. Dokumente apžvelgiama ir vertinama šalių santykių raida, praėjus dešimtmečiui nuo pirmojo pranešimo pristatymo, taip pat nagrinėjamas dabartinis bendradarbiavimo turinys, apžvelgtos esamos problemos ir pasiūlytos tolesnio bendradarbiavimo plėtros galimybės bei kryptys.

Studiją Lietuvos ir Latvijos užsienio reikalų ministerijų pavedimu parengė buvę abejų šalių diplomatai ir dvišalių santykių ekspertai Neris Germanas ir Gintas Jegermanis.