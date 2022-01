G. Landsbergis: ieškome būdų, kaip kalbėtis su Pekinu

Lietuva siūlo Kinijai būdus deeskaluoti dvišalį ginčą, dialogas palaikomas ir per Europos Sąjungos (ES) institucijas, teigia užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

„Mes ieškome būdų kaip kalbėtis su Pekinu, siūlydami tam tikrus galimus deeskalacijos variantus, bet kartu apsaugodami suverenius ir teisinius valstybės sprendimus“, – trečiadienį žurnalistams sakė ministras.

Kokie konkrečiai Kinijai siūlomi deeskalavimo variantai, G. Landsbergis neatskleidė.

„Turbūt tai yra ne šio etapo diskusija“, – teigė jis, vėliau patvirtinęs, kad deeskalavimo planą trečiadienį pateikė ir prezidentui Gitanui Nausėdai.

Lietuvos ir Kinijos santykiai nugarmėjo į žemumas Vilniui leidus šalyje veikti Taivaniečių atstovybei, pavadinime naudojant salos vardą. Ekspertai sako, kad kinų kalba šios atstovybės pavadinimas skamba kaip Taivano atstovybė. Pekinas tame įžvelgia Taivano mėginimus veikti kaip nepriklausomai valstybei.

Kilus diplomatiniam konfliktui, Lietuvos verslininkai pranešė patyrę įvairių prekybos su Kinija apribojimų. Šalies politikai juos pavadino nepaskelbtomis sankcijomis.

Pasak G. Landsbergio, dialogas su Pekinu palaikomas tiek per Kinijos diplomatinę atstovybę Vilniuje, tiek padedant ES institucijoms.

Ministro teigimu, pagrindinis deeskalacijos tikslas – apribojimų įmonėms pašalinimas.

Taip pat G. Landsbergis sakė besitikintis, jog pavyks išspręsti ginčą dėl Lietuvos atstovyvės Kinijoje pavadinimo keitimo.

„Norėčiau, kad nebūtų taikomi neteisėti pavadinimų keitimai. Visas tas diplomatimis disputas yra dėl to, kad Kinija vienašališkai pakeitė mūsų atstovybės pavadinimą. (...) Tai aš manau, kad tai irgi yra tam tikros normalizacijos, kurių tikėtumėmes“, – kalbėjo ministras.

Kinija gruodį Lietuvos atstovybę Pekine pasiūlė pavadinti Reikalų patikėtinio biuru (Office of the Charge d‘Affaires). Dėl to ambasados laikinoji reikalų patikėtinė Audra Čiapienė buvo atšaukta konsultacijoms, pati diplomatinė atstovybė dirba nuotoliniu būdu iš Lietuvos.