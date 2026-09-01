 Buvęs EK atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega prisijungė prie Kęstučio Budrio komandos

Buvęs EK atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega prisijungė prie Kęstučio Budrio komandos

2026-09-01 18:31
Karolina Ambrazaitytė (BNS)

Buvęs Europos Komisijos (EK) atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega prisijungė prie užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio komandos, padės rengtis Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai.

Marius Vaščega
Marius Vaščega / P. Adamovič/ BNS nuotr.

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„Europos Komisija deleguoja mane padėti rengtis Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai 2027 metų pirmoje pusėje. Nuo šiandien prisijungiu prie Užsienio reikalų ministro komandos“, – antradienį feisbuke pranešė M. Vaščega.

„Darbo laukas — ES užsienio ir saugumo politika, derybos dėl daugiametės finansinės programos, plėtra, konkurencingumas. Ketverius metus atstovavau Komisijai Vilniuje. Nuo šiandien sėdėsiu prie to paties stalo, tik iš kitos pusės“, – teigė jis.

M. Vaščega buvo oficialus EK atstovas Lietuvoje, politiškai pavaldus EK pirmininkei Ursulai von der Leyen (Urzulai fon der Lajen).

Lietuva ES Tarybai pirmininkaus 2027 metų pirmąjį pusmetį.

 

Šiame straipsnyje:
Kęstutis Budrys
Marius Vaščega
EK atstovas Lietuvoje

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