Buvęs EK atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega prisijungė prie Kęstučio Budrio komandos

„Europos Komisija deleguoja mane padėti rengtis Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai 2027 metų pirmoje pusėje. Nuo šiandien prisijungiu prie Užsienio reikalų ministro komandos“, – antradienį feisbuke pranešė M. Vaščega.
„Darbo laukas — ES užsienio ir saugumo politika, derybos dėl daugiametės finansinės programos, plėtra, konkurencingumas. Ketverius metus atstovavau Komisijai Vilniuje. Nuo šiandien sėdėsiu prie to paties stalo, tik iš kitos pusės“, – teigė jis.
M. Vaščega buvo oficialus EK atstovas Lietuvoje, politiškai pavaldus EK pirmininkei Ursulai von der Leyen (Urzulai fon der Lajen).
Lietuva ES Tarybai pirmininkaus 2027 metų pirmąjį pusmetį.
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