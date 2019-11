Butu Seimo viešbutyje piktnaudžiavo ir A. Bilotaitė?

Etikos sargams adresuotame kreipimesi prašoma pripažinti, kad A.Bilotaitė piktnaudžiavo savo, kaip Seimo narės teisėmis, laikė užėmusi nenaudojamą ir valstybės lėšomis išlaikomą butą Seimo viešbutyje, nors jame pati negyveno bei apie tai neinformavo Seimo kanceliarijos.

Užėmusi butą, bet jame negyvena?

Dėl šių priežasčių prašoma įvertinti, ar konservatorė A. Bilotaitė neturėtų grąžinti į valstybės biudžetą lėšų, kurias valstybė sumokėjo už jai skirto būsto išlaikymą. Taip pat A. Širinskienė atkreipia dėmesį, kad tai ne pirmas atvejis, kai konservatorė A. Bilotaitė sau ir aplinkiniams taiko dvigubus standartus – deklaruodama didelį skaidrumą ji ilgą laiką buvo „pamiršusi“ deklaruoti savo gyvenimo partnerį ir su juo susijusius interesus, nors viešai buvo žinoma, kad jie gyvena kartu.

Yra keista, kai Seimo narė, kartu su vyru, kaip skelbiama žiniasklaidoje, gyvenanti dviejų milijonų eurų vertės 500 kv. metrų name, dar reikalauja Seimo viešbučio.

A. Širinskienę kreiptis į etikos sargus paskatino žiniasklaidoje paskelbta informacija, jog konservatorė A. Bilotaitė Seimo viešbutyje buvo jau ne pirmą kadenciją užėmusi butą, nors jame faktiškai jau ilgą laiką negyvena, o paaiškinti, kas moka už komunalines paslaugas – negali, nes nežino.

„Yra keista, kai Seimo narė, kartu su vyru, kaip skelbiama žiniasklaidoje, gyvenanti dviejų milijonų eurų vertės 500 kv. metrų name, dar reikalauja Seimo viešbučio. Labiausiai stebina tai, kad ji net nežino, kas apmokėdavo to buto išlaikymą, todėl priverčia valstybę apmokėti už to nenaudojamo buto šildymą, komunalines ir kitas išlaidas. Be to, per minėtą laikotarpį buvo situacijų toje pačioje TS-LKD frakcijoje, kuomet kitiems Seimo nariams, kaip, antai, Irenai Haase, viešbutyje buvo sunku rasti butą, todėl I. Haase vos nebuvo apgyvendinta Vyriausiosios rinkimų komisijos pastate, tuo tarpu jos kolegė nesivargino nenaudojamo buto apleisti“, – sako A. Širinskienė.

A. Bilotaitė: neprivalau A. Širinskienei atsiskaityti

A. Bilotaitė absurdu vadina „valstietės“ Agnės Širinskienės kreipimąsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją dėl jos gyvenimo Seimo viešbutyje. Politikė teigia, kad skirto būsto ji atsisakiusi dar spalio pradžioje ir, akcentavo konservatorė, niekada juo nepiktnaudžiavusi.

„Absurdas, jei mane prilygina Seimo nariams, kurie Seimo bute apgyvendino savo šeimos narius“, – Eltai komentuodama „valstietės“ A. Širinskienės pateiktą skundą komentavo A. Bilotaitė. Jos teigimu, tuo metu, kai ji laukėsi vaiko, Seimo viešbučiu ji naudodavosi pakankamai dažnai.

Aš gi nenaudojau Seimo buto asmeninei naudai gauti... kai tuo tarpu kiti gyveno Seimo viešbutyje, o savo asmeninį būstą nuomodavo ar užleisdavo giminaičiams.

„Kalbant apie visą šią situaciją, man labai keista, jog aš turėčiau Širinskienei, kaip kokiai Seimo viešbučio vadovei, ataskaitas pateikinėti, kada aš pareidavau, pavyzdžiui, pamaitinti savo vaiko ir taip toliau. Žvelgiant į jos pareiškimus, būtent toks įspūdis susidaro“, – piktinosi Seimo narė.

Jos teigimu, A. Širinskienės skundas yra ne kas kita, kaip tik purvo drabstymas.

Be to, akcentavo politikė, Seimo viešbučio ji atsisakiusi dar gerokai iki skandalų, atskleidusių, kad galimai keli Lietuvos lenkų rinkimų akcijai–Krikščioniškų šeimų sąjungai priklausantys parlamentarai jiems skirtus butus Seimo viešbutyje užleido giminaičiams.

„Aš (Seimo viešbučio – ELTA) buto atsisakiau oficialiai dar spalio 3 d. Ir dabar ten gyvena kitas Seimo narys. Aš, galbūt, būčiau ir anksčiau atsisakiusi, nes mano gyvenimo aplinkybės pasikeitė ir man tiesiog nebereikėjo to būsto. Tačiau nėštumas, gimdymas... tiesiog kai tik atsirado fizinės galimybės tą prašymą pateikti, tą aš ir padariau“, – aiškino A. Bilotaitė, dar kartą pabrėždama, kad priešingai nei kiti į žiniasklaidos akiratį patekę parlamentarai, asmeninės naudos iš teisėtai gauto Seimo buto tikslingai nei siekusi, nei gavusi.

„Aš gi nenaudojau Seimo buto asmeninei naudai gauti... kai tuo tarpu kiti gyveno Seimo viešbutyje, o savo asmeninį būstą nuomodavo ar užleisdavo giminaičiams. Manau, kad A. Širinskienės kreipimasis yra tiesiog absurdiškas“, – apibendrino politikė.

Žiniasklaidoje per pastarąsias savaites pasirodė pranešimų, liudijančių, kad parlamentarai galimai jiems skirtus butus Seimo viešbutyje perleido giminaičiams.

Trečiadienį LRT radijas pranešė, kad įtariama, jog parlamentaro Zbignevo Jedinskio sūnus gyvena tėvui skirtame bute Seimo viešbutyje. Kiek anksčiau portalas 15min.lt paskelbė, kad ir susisiekimo ministrui Jaroslavui Narkevičiui, kaip Seimo nariui, skirtame bute Seimo viešbutyje gyvena jo dukra Karolina Narkevič. Pagal Seimo statutą, Seimo narių artimieji gali gyventi šiuose butuose tik tada, kai juose gyvena patys parlamentarai.

Taip pat viešojoje erdvėje pasirodė informacijos, kad Seimo viešbutyje gyvena ir tie parlamentarai, kurie turi butus Vilniuje. Tarp tokių Seimo narių keli valdantieji. „Valstietis“ Darius Kaminskas. Politikas LRT radijui teigė, kad Seimo viešbutyje gyvena todėl, kad Vilniuje turimą įvairų nekilnojamąjį turtą jo žmona nuomoja. Kita „valstietė“ Laimutė Matkevičienė prisipažino gyvenanti Seimo viešbutyje, nes, kaip aiškino ji, savo butą yra užleidusi sūnui ir jo šeimai. Anot LRT radijo, tarp šių politikų patenka ir „socialdarbietė“ Rimantė Šalaševičiūtė. Politikė aiškino, kad galimybe gyventi Seimo viešbutyje naudojasi todėl, kad nevairuoja automobilio.