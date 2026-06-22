Borisas Pistorius susitiks su Robertu Kaunu: Pabradėje stebės Vokietijos brigados pratybas

Kaip rašė BNS, B. Pistorius su krašto apsaugos ministru R. Kaunu generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje stebės tarptautines pratybas „Freedom Shield 26-I“ (liet. „Laisvės skydas“).
Susitikimo metu planuojama aptarti Vokietijos brigados įsikūrimui reikalingos infrastruktūros plėtros darbus, kitus svarbius dvišalius klausimus.
Kaip anksčiau pažymėjo Krašto apsaugos ministerija (KAM), besibaigiantis „Laisvės skydas“ yra pirmosios pratybos, rengiamos Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados „Lietuva“. Pratybos vyksta gegužės ir birželio mėnesiais.
Pratybų metu Pabradėje sutelkta 2,9 tūkst. karių ir apie 800 transporto priemonių iš aštuonių NATO valstybių. Kariai treniruojasi su dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis.
Pasak KAM, šios pratybos žymi naują Vokietijos brigados pasirengimo etapą, kai ji du kartus per metus Lietuvoje demonstruos savo pajėgumą kovoti, padėdama atgrasyti ir užtikrinti Aljanso rytinio flango saugumą.
BNS skelbė, kad Berlynas yra įsipareigojęs iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje dislokuoti brigadą karių.
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