„Blue/Yellow“ pareiškimas: Rusija nesustos, kol nebus sustabdyta

„Ši provokacija nėra atsitiktinė. Ji prisijungia prie ilgėjančio sąrašo kitų Rusijos veiksmų – užsienyje organizuotų nužudymų, kibernetinių atakų, energetikos sistemų trikdymo, kabelių Baltijos jūroje pažeidimų, GPS signalų klastojimo ir oro uostų darbo trikdžių. Tai – kryptinga Kremliaus karo prieš Vakarus dalis, kurią jis vykdo įvairiais frontais. Kartojome ir kartosime: Rusija nesustos, kol nebus sustabdyta“, – sakė „Blue/Yellow“ bendraįkūrėjas Jonas Ohmanas.
„Mes turime grįžti į 2022-ųjų vasarį, pabusti iš sąlyginės ramybės. Turime prisiminti, kaip prieš trejus metus kovojome su Rusija, jos įtaka, kaip ir kodėl rėmėme Ukrainą“, – teigė J. Ohmanas.
„Blue/Yellow“ patarimai ir priminimai, kaip reaguoti į Rusijos provokacijas:
1. Efektyviausias būdas – remkime Ukrainą. Jau daugiau nei tris metus ji stabdo agresorių savo žemėje. Kol Ukraina laikosi, mes matysime provokacijas – bet ne tikras atakas. Ši naktis Lenkijoje tai patvirtina. Ukrainą remti galite per organizacijas, siunčiančias paramą šiai šaliai.
2. Politikus, sprendimų priėmėjus, visuomenę ir verslą kviečiame grįžti į 2022-ųjų vasario mąstymą ir didinti paramą Ukrainai. Tai tiesioginė Lietuvos ir Europos saugumo investicija.
3. Darykime silpnesnę Rusijos ekonomiką. Nepirkime prekių iš įmonių, kurios eksportuoja į Rusiją ir Baltarusiją, arba turi rusiško kapitalo. Boikotuokime verslus, apeinančius sankcijas Rusijai ar Baltarusijai – tai tiesiogiai maitina karo mašiną.
Tai – kryptinga Kremliaus karo prieš Vakarus dalis, kurią jis vykdo įvairiais frontais.
4. Negrįžkime į Rusijos taip trokštamą „normalybę“ kultūros, sporto ir politikos srityse. Nesuteikime Rusijai kultūros ir sporto platformos – jokių išimčių agresoriui, nors jau atsiranda bandymų sugrąžinti Rusiją į šias sritis. Nepalaikykime politikų, ieškančių „kompromisų“ su Kremliumi ar besipriešinančių sankcijų griežtinimui.
5. Kovokime su Rusijos dezinformacija. Neužkibkime ant dezinformacijos kabliukų, tikrinkime šaltinius, atpažinkime trolių ir soc. tinklų netikrų profilių bangas. Žiūrėkime į faktus, o ne į Kremliaus naratyvus. Pastebėkime tuos, kurie Lietuvoje platina šiuos naratyvus, viešinkime juos.
6. Investuokime į Lietuvos gynybą. Ne ant popieriaus, o realybėje.
„Blue/Yellow“ Ukrainos kovą remia nuo 2014 metų. Nuo to laiko lietuviai per organizaciją Ukrainai jau paaukojo 100 mln. eurų.