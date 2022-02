A. Bilotaitė su ES ministrais aptars kibernetinį saugumą, migracijos iššūkius

Kaip pranešė ministerija, trečiadienį ir ketvirtadienį Prancūzijoje vykstančiame neformaliame ES vidaus reikalų ministrų susitikime vyks stalo pratybos apie kibernetinį saugumą, darbotvarkėje taip pat yra sienų apsaugos, migracijos, civilinės saugos klausimai.

Susitikime dalyvaus ir ES Tarybai pirmininkaujančios Prancūzijos prezidentas Emanuelis Macronas.

Pasak ministerijos, Prancūzija ES išorės sienų apsaugą laiko vienu svarbiausių prioritetų ir siekia surengti politinę diskusiją dėl Šengeno reformos, taip pat yra pasirengusi ieškoti kompromiso dėl Migracijos ir prieglobsčio pakto, o šie klausimai itin aktualūs su migracijos krize susidūrusiai Lietuvai.

A. Bilotaitės teigimu, dėl visapusiško sienų kontrolės priemonių paketo būtina sutarti stebint pokyčius prie ES išorinių sienų.

Pasak VRM, ministrė susitikime žada pabrėžti „būtinybę nustatyti aiškias priemones ir procedūras, kurias gali taikyti valstybės narės, susiduriančios su hibridinėmis grėsmėmis ir migrantų instrumentalizacija“.

„Tinkamas finansavimas iš ES fondų turėtų prisidėti prie priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti aukštą saugumo lygį prie ES išorės sienų, įgyvendinimo“, – teigia ministerija.

Taip pat bus diskutuojama dėl civilinės saugos ES stiprinimo ir konsolidavimo, kai ES valstybę narę ištikus nelaimei aktyvuojamas ES civilinės saugos mechanizmas (UCPM). Lietuva per per pastaruosius dvejus metus tokią pagalbą teikė 17 kartų, o prasidėjus Minsko pakurstytai migracijos krizei per tris mėnesius pati sulaukė 20 pagalbos pasiūlymų iš ES šalių.

A. Bilotaitės teigimu, vertinant geopolitinę situaciją svarbu skirti dėmesį tiek nelaimių prevencijai, tiek pasirengimui ir reagavimui, o sąmoningumo didinimas ir piliečių įtraukimas gali turėti didelį teigiamą poveikį.

Ministrė susitikime žada pristatyti Lietuvos visuomenei skirtą tinklalapį lt72.lt apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą. Ištikus grėsmei ar nelaimei, visoje šalyje skambėtų sirenos ir į mobiliuosius telefonus būtų siunčiami įspėjamieji pranešimai, pateikiantys rekomendacijas ar būtinų veiksmų eigą.