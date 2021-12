Bauginančios situacijos viražai: ko dar Lietuva gali tikėtis iš Kinijos?

Prezidentūra Kinijos žingsnį – pakeisti Lietuvos ambasados Pekine pavadinimą vadina neatitinkančiu tarptautinės teisės ir mažų mažiausiai keistu.

„Sutikčiau, kad „keista“, šiuo atveju, yra tikrai nebloga sąvoka. Nes, tiesiog priminsiu, kad Kinijos nepasitenkinimas nemaža dalimi yra pirmiausia susijęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidimu Taivanui atodaryti savo atstovybę būtent tą vardą – taivaniečių arba Taivano, kaip tai skambėtų kinų kalba. Iš Kinijos perspektyvos žiūrint, tai yra dvišalių sutarčių – kartu ir diplomatinių santykių užmezgimo sutarties pažeidimas. Bet, tai kaip Kinija atsako, tai iš tikrųjų, atrodo, kaip tarptautinės teisės bendrai normų, principų ir Vienos konvencijos pažeidimas. Aš pavadinčiau tai kūrybišku bandymu kažkaip proaktyviai atakuoti Lietuvą, bet mes taip ir turime interpretuoti taip, kaip yra. Tai, iš principo, yra ataka. Ir tam tikra prasme, matyt, galima būtų sutikti, kad ji atskleidžia, kad kitų svertų – būtent diplomatinėje srityje, kaip mus paveikti, dabar Kinija neturi. Tenka sutikti, kad tai yra labai liūdna tendencija ir tokių precedentų, kad būtų įvykę kas nors panašaus, reikėtų paieškoti. Tai yra kažkas kokybiška ir nauja, ir bendrai prisideda prie Lietuvos ir Kinijos dabartinių santykių specifikos. Kaip atviros studijos, kuri nagrinėjama ne tik regioniniame kontekste, bet kuri yra įdomi ir visam likusiam pasauliui“, – teigė tarptautinės politikos ekspertas Konstantinas Andrijauskas.

– Akivaizdu, kad spaudimas Lietuvai iš Kinijos yra. Net Lietuvos diplomatai vos spėjo išvykti iš šalies, nes kinai paskelbė, kad nustos galioti jų asmens tapatybės kortelės. Šiuo metu visi diplomatai yra Lietuvoje. Kada jie galėtų grįžti?

– Tai priklauso nuo Kinijos ir nuo jos politinio gyvenimo specifikos. Mes turime prisiminti, kad mažiau nei po metų vyks labai svarbus Kinijos komunistų partijos kongresas, suvažiavimas, kuris vyksta kas penkerius metus. Paprastai tokiuose kongresuose yra renkamas naujas komunistų partijos lyderis, kuris tampa ir valstybės lyderiu – šalies prezidentu. Laikotarpis Kinijai yra labai jautrus ir šiame kontekste kiekvienas aspektas, kuris yra susijęs su potencialiu silpnumo įvaizdžiu, kad, štai, yra tokia valstybė kaip Lietuva, kuri nesiskaito su tokia galinga valstybe kaip Kinija, valdoma tokio šviesaus vadovo kaip generalinis sekretorius, tai nėra labai parogus dalykas. Ir, aš manau,kad dabartiniame kontekste Kinijai gali būti kurį laiką pakankamai sunku nusileisti. Bet, kaip minėjau, šiuos santykius ir jų būklę stebi visas pasaulis. Ir tai, be jokios abejonės, juos neramina. Nes per pastaruosius metus Kinijos diplomatinės, paradiplomatinės ir dvasinės praktikos buvo keliančios daug nerimo pasaulyje. Mes turėjome tokių precedentų kaip įkaitų diplomatija, kai du Kanados piliečiai buvo pagrobti Kinijos vyriausybės primetant jiems melagingus kaltinimus vien dėl to, kad Kanada nusprendė vykdyti JAV sąjungininkų, partnerių ir kaimynų įstatymus, ir sulaikyti veną iš pagrindinių kompanijos atstovių tuo metu, kai ji buvo Kanadoje.

– Ko dar galima tikėtis iš Kinijos?

– Kinijos galia tarptautinėje arenoje yra pirmiausia paremta ekonomika ir todėl ekonominiai veiksniai neatsitiktinai yra tie, į kuriuos mes turėtume atkreipti pagrindinį dėmesį. Kinija gali būti pakankamai aktyvi tarptautinėse organizacijose bandant paveikti kitų valstybių elgseną ir pozicijas mūsų atžvilgiu. Mes jau matome propagandos atakas. Tai yra labai nukreipta prieš Lietuvos valstybę, prieš dabartinę Lietuvos Vyriausybę, gyventojus. Visų šių priemonių derinys atrodo baugiai, bet nemaža dalimi atskleidžia ir tam tikras konkrečias Kinijos silpnybes. Ji turbt labai aiškiai mato, kad negali mūsų įveikti tomis priemonėmis, kuriomis ji paprastai įveikdavo kitas Vakarų pasaulio valstybes, kurios dažnai nuo Kinijos rinkos yra priklausomos žymiai labiau negu Lietuva.