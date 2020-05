Baltijos šalių vidaus reikalų ministrai aptars sienų kontrolės procedūras

„Aptarsime su ministrais klausimus, susijusius su sienų kontrole ir ribojimų, susijusių su kelionėmis per trijų Baltijos šalių vidaus sienas, palengvinimą“, – BNS teigė vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė.

„Norime suvienodinti procedūras, kad visų trijų Baltijos šalių piliečiams būtų taikomi vienodi reikalavimai. Šie palengvinimai turėtų padėti atsigauti verslui, įmonių, esančių pasienyje, darbuotojai galės grįžti prie darbų“, – sakė ji.

Nuo gegužės 15 dienos į Lietuvą leidžiama laisvai atvykti Latvijos ir Estijos piliečiams – jiems nereikės pagrįsti savo kelionės tikslo ir jiems nebus taikoma 14 dienų saviizoliacija.

Tokias pačias teises Lietuvos piliečiai įgyja keliaudami į Latviją bei Estiją.

Be kita ko, nuo gegužės 15 dienos Lietuvos piliečiai grįžti iš užsienio ar užsieniečiai atvykti į Lietuvą galės per papildomus du punktus pasienyje su Latvija – Būtingės ir Smėlynės. Šiuo metu per juos galima išvykti į Latviją, tačiau grįžti galima tik per Saločių pasienio punktą.

Vidaus sienų kontrolė bus tęsiama iki gegužės 31 dienos 24 valandos.