Atkreipė dėmesį į Suvalkų koridorių: jei jį užimtų, Baltijos šalys liktų atkirstos nuo NATO pagalbos

Jis davė interviu Suomijos nacionaliniam transliuotojui. Pokalbis išverstas ir į švedų kalbą.

„Mes labai sunerimę dėl Rusijos pajėgų dislokavimo Baltarusijoje. Matome reikšmingą karinių pajėgų koncentraciją ir mums tai reiškia, kad nebėra jokios Baltarusijos karinės nepriklausomybės. Matome ir iš Aliaksandro Lukašenkos retorikos, kad Baltarusijos pajėgos yra pasirengusios dalyvauti galimuose kariniuose veiksmuose prieš kaimynines valstybes“, – kalbėjo G. Nausėda.

Suomijos nacionalinis transliuotojas atkreipė dėmesį į Suvalkų koridorių. Tai – siauras Lietuvos ir Lenkijos pasienio ruožas tarp Kaliningrado ir Baltarusijos. Užėmus Suvalkų koridorių Baltijos šalys liktų atkirstos nuo NATO pagalbos.

Anot Lietuvos prezidento, rusai jau dabar yra iš abiejų Suvalkų koridoriaus pusių. „Kaliningrado sritis yra labiausiai militarizuota vieta Europoje. 25 tūkstančiai karių nekalbant apie karinę įrangą, raketas. Ir, matome, kaip jau sakiau, Baltarusiją, kuri nebėra nepriklausoma. Baltarusija yra kaip Rusijos provincija. Tai – realybė. Turime prisitaikyti ir mes“, – sake G. Nausėda.

Anot jo, jei NATO nestiprins pajėgumų Rytų Europoje, Baltijos šalys ir Lenkija gali tapti silpniau apsaugotomis NATO zonomis, to ir siekia rusai. „Yra labai svarbu stiprinti NATO rytinį flangą. Kitaip pačiame NATO aljanse atsiras skirtingos saugumo zonos ir tai yra nepriimtina. Turime būti vieningi ir turime atkreipti dėmesį į tas silpnąsias vietas, kur galėtų kilti problemų“, – pabrėžė šalies prezidentas.

Amerikiečių prezidentas Joe Bidenas oficialiai paskelbė, kad į Europą siunčia 3 tūkst. karių. Jie bus dislokuoti Lenkijoje, Rumunijoje ir Vokietijoje. Nuo vasario 1-osios Lietuva sustabdė „Belaruskalij“ tranzitą per Lietuvą. Baltarusiai sakė trąšas pradėję vežti per Rusiją ir esą neturi jokių nuostolių, priešingai – dėl išaugusių transportavimo kainų pakels trąšų kainą. Dėl to visame pasaulyje gali brangti maistas. Baltarusija jau paskelbė, kad stabdo kai kurių prekių tranzitą geležinkeliu iš Lietuvos.

Anot „Lietuvos geležinkelių“, vidutiniškai per dieną iš Lietuvos į Baltarusiją važiuoja po aštuoniolika traukinių, o baltarusiai nurodė, kad nuo pirmadienio nebepriims naftos produktų ir trąšų. Tai gali paliesti krovinius per Baltarusiją vežančias įmones.

Iš Baltarusijos per Lietuvą važiuoja Rusijos traukiniai į Kaliningradą. Jei Kaliningrado tranzitui kiltų problemų, Lietuva galėtų sulaukti pretenzijų iš Kremliaus.

Panašu, kad A. Lukašenka pamažu atgauna Vakarų pripažinimą. Šveicarijos portalas paskelbė straipsnį: „Šveicarija pagerbia despotą“. Skelbiama, kad Šveicarijos vyriausybė į Baltarusiją ketina siųsti naują ambasadorę. Diplomatė turėtų įteikti skiriamuosius raštus diktatoriui A. Lukašenkai. Tai reikštų, kad Šveicarija oficialiai pripažintų jį kaip teisėtą Baltarusijos vadovą.