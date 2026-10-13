 Asta Skaisgirytė ragina vertinant JAV išlaikyti blaivią galvą, žiūrėti strateginio paveikslo

Asta Skaisgirytė ragina vertinant JAV išlaikyti blaivią galvą, žiūrėti strateginio paveikslo

2026-10-13 08:44
Saulius Jakučionis (BNS)

 Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė antradienį pareiškė, kad JAV sprendžiant dėl karių dislokavimo Europoje ir Lietuvoje, reikia išlaikyti blaivią galvą, vengti emocijų ir rūpintis strateginiais klausimais.

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Asta Skaisgirytė
Asta Skaisgirytė / P. Paleckio / BNS nuotr.

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„Mums JAV karių buvimas Lietuvoje yra labai svarbus, strategiškai svarbus ir šiuo metu, kai vyksta tie pertvarkymai ir iš naujo tos pajėgos turėtų būti atsiunčiamos, mums labai svarbu išlaikyti blaivią galvą, išlaikyti neemocingą vertinimą ir žiūrėti labiau į strateginį paveikslą“, – Žinių radijui sakė A. Skaisgirytė.

Ji atsisakė vertinti premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymą, kad JAV sprendimas laikinai atlaisvinti sankcijas rusiškam dyzelinui yra gėdingas ir negarbingas poelgis.

Pats prezidentas G. Nausėda pirmadienį LRT televizijai sakė, kad toks sprendimas yra susijęs su artėjančiais JAV vidurio kadencijos rinkimais, kuria sąlygas mažinti Rusijos izoliaciją ir yra „bloga diena“.

BNS rašė, kad JAV šiuo metu peržiūri karių buvimą Europoje.

Lietuvos pareigūnai anksčiau skelbė, kad Vašingtonas po kelių mėnesių pertraukos atnaujina karių rotaciją Lietuvoje, spalio pabaigoje šalyje bus dislokuoti du amerikiečių batalionai.

Šiame straipsnyje:
Asta Skaisgirytė
prezidento patarėja
JAV vertinimas

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