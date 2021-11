A. Armonaitei – nepatogus klausimas: kaip jaučiatės būdama viena nemėgstamiausių politikių?

Nepaisant to, kad Laisvės partijos siūlyti narkotikų dekriminalizavimas ir partnerystės įstatymas nesulaukė pakankamo koalicijos partnerių palaikymo, partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė rankų nuleisti nežada, praneša laida „Labas vakaras, Lietuva“.

– Seimas nei partnerystės, nei mažo narkotikų kiekio dekriminalizavimo įstatymo nepriėmė. Ar nesinori tiesiog trenkti durimis ir išeiti iš koalicijos?

– Laisvės partijai yra svarbu, kad programa, už kurią rinkėjai balsavo, butų įgyvendinta. Mes suprantame, kad situacija Lietuvoje – neeilinė: turime migrantų srautus, turime COVID-19. Staigių judesių nenorime daryti. Jūs paminėjote du klausimus, bet, aš sakyčiau, kad yra ir daugiau klausimų, kurie kalba apie skaidrią, progresyvią, vakarietišką Lietuvą. Štai, Seime yra svarstomas labai garsus kelių priežiūros įstatymas, kur pagaliau mūsų kolegos, irgi Laisvės partijos žmonės iš Susisiekimo ministerijos, atnešė su aiškiais, skaidriais kriterijais šių kelių finansavimą. Yra daug jėgų, kurios mano, kad to nereikėtų ir Jaroslavo Narkevičiaus laikai toliau bujotų, nors to ministro jau seniai nėra. Tai, žinote, čia klausimas apie progresyvios ir vakarietiškos Lietuvos kryptį. Mes to norime daugiau ir mes nesitrauksime nuo savo prioritetų.

– Kokios nuotaikos po valdybos posėdžio – ar jūs norite ir svarstote trauktis iš koalicijos, ar tokio klausimo apskritai ant stalo nėra?

– Nariams yra svarbu gauti atsakymus, kaip viskas buvo, kaip bus. tai mes pasikeitėme nuomonėmis. Politinė taryba gruodžio mėnesį irgi rinksis įvertinti, kaip Laisvės partijai sekasi dirbti valdančiojoje koalicijoje, kaip sekasi įgyvendinti koalicijos sutartį, Vyriausybės programą.

– Į kurią pusę krypsta nuomonės?

– Į tą pusę, kuri kalba, jog reikia pokyčių Lietuvai. Tai jeigu tu trankysi durimis, nervinsiesi, trypsi kojomis, tų pokyčių nebus. Reikia susikaupus dirbti, telkti palaikymą. Aš kaip partijos pirmininkė nesiūlau „ant karštųjų“ priiminėti jokių sprendimų ir nesivadovauti emocijomis, nes tai – per svarbūs klausimai.

– Valdyba susirinko po to, kai Seime nepraėjo dekriminalizacijos įstatymas. Ar tai buvo paskutinis lašas ir motyvas, kad valdyba rinkosi, ar tai jau buvo planuota anksčiau?

– Partijos valdyba renkasi visada, bet dabar taip sutapo, jog yra metai, kai mes esame suformavę valdančiąją daugumą, ir natūralu, kad kai kurie klausimai, kuriuos jūs irgi paminėjote, jiems yra sunku rasti palaikymą. Jis yra beprecedentis, koks tik yra buvęs, bet yra vis dar sunku priimti pokyčius. Galiu pasidžiaugti, kad kai mes kalbame apie priklausomybių gydymą, su kuo ir buvo susijęs vadinamasis dekriminalizavimo projektas, tai, pavyzdžiui, biudžete atsiras 2,2 mln. eurų gydymui, prevencijai savivaldybėse. Mums pavyko aktualizuoti temą ir, aš tikiuosi, kad Vakarų šalių PSO rekomendacija sekdami, mes ir kitus pokyčius įgyvendinsime.

– Jūs dar bandysite įtikinti koalicijos partnerius dėl mažo narkotikų kiekio dekriminalizavimo. Kokiais argumentais bandysite, jei su jais dar kalbėsitės?

Politika nėra ta veikla, kur tave visi mėgs.

– Nėra taip, kad koalicijos partneriai, kurie, pavyzdžiui, balsavo arba nebalsavo, absoliučiai nepalaikytų idėjos. Visi sutinka, kad pokyčių reikia, tai dabar vyksta neformalios konsultacijos, kaip geriau šį klausimą išspręsti, kad būtų daugiau balsų už. Jis atiduotas Teisės teisėtvarkos komitetui, mūsų kolegos ten irgi įsijungę, tai tikiuosi, kad rasime sprendimą.

– Dar prieš koalicijos sudarymą Ingrida Šimonytė sakė, kad koalicijoje nėra bendro palaikymo kai kurioms jūsų idėjoms, tai kodėl jūs dabar pykstate ant koalicijos partnerių?

– Mes nepykstame, mes ieškome palaikymo.

– Bet jei jau jums buvo aišku iki tol, kad visapusiško palaikymo jūs nesulauksite...

– Matote, kai kurie žmonės, kurie balsavo prieš, prieš kelerius metus yra pasisakę už šiuos projektus. Yra partijų ir opozicijoje, kurios šiuos dalykus turi savo programoje ir nebalsuoja vien dėl to, kad tai yra valdančiosios koalicijos klausimai. Čia nėra apie Laisvės partiją, apie koaliciją arba dar kažką. Tai yra apie žmones. Ir pokyčių nėra ne man, ne mano kolegoms, bet žmonėms. Tai gal metas išspręsti vieną kartą.

– Kodėl į plenarinį posėdį jūs įtraukėte partnerystės, dekriminalizavimo klausimus, nesuskaičiuodami prieš tai balsų, juk visos partijos, visos frakcijos tą daro. Du kartus padarėte tą pačią klaidą, tai gali atrodyti nelabai rimta politika.

– Jeigu jums atrodo, kad yra neskaičiuojami balsai, tai yra ganėtinai naivu. Balsai visada yra skaičiuojami.

– Bet jų vis pritrūksta.

– Žmonės nėra dirbtinis intelektas – jie nėra robotai ir, pavyzdžiui, paskutinio balsavimo dėl psichoaktyvių medžiagų baudžiamųjų įstatymų panaikinimo situacija Seimo salėje keitėsi bent tris kartus. Tie skaičiai, kuriuos mes turėjome iš vakaro, ryte jie dar truputėlį buvo kitokie ir likus 20-čiai minučių iki balsavimo dar kartą pakito. Žmonės yra žmonės, tai yra kartais ir suprantama.

– Jūsų partijoje girdėtas klausimas, bet jūs pati, tarkime, esate rūkiusi žolę?

– Man atrodo, dabar yra vaikomasi tam tikrų sensacijų – kas, ko vartojo ir panašiai. Mes turime alkoholio klausimą, kuris šiuo metu yra įkaitęs. Aš manau, kad yra daug įvairių politikų ar visuomenės veikėjų, kažko rūkiusių, kavos išgėrusių ar panašiai.

– Naujausios apklausos rodo, kad su dabartiniais reitingais jūsų partija į Seimą nepatektų, tai gal būtų geriau būti ne pozicijoje, bet opozicijoje?

– Jeigu mes pažiūrėtume į reitingus prieš pat Seimo rinkimus, ten jie rodė du procentus Laisvės partijai, o už dviejų savaičių ji gavo daugiau nei devynis procentus. Ne visada jie parodo aiškią nuotrauką, kokios nuotaikos visuomenėje, ir aš tiesiog kviečiu vertinti juos labai kritiškai.

– Kaip galvojate, ar čia signalas, kad keliaujate ne visai ta kryptimi, ko tikisi rinkėjai, ar galbūt tai kaip tik tas dėsnis, kad tie, kurie yra valdžioje, tampa šiek tiek mažiau mėgstami?

D. Labučio / ELTOS nuotr.

– Situacija yra sudėtinga – pandemija, žmonės yra ganėtinai susipriešinę. Galima suprasti pyktį – yra pokyčiai, kurių galbūt kai kas nenori, aš tą visiškai suprantu tik noriu pasakyti, kad vienintelė tikra visuomenės apklausa yra rinkimai.

– Seimo užkulisuose labai aiškiai kalbama, kad norint, kad bent vienas iš įstatymų būtų priimtas, kitą reikėtų aukoti. Jeigu reikėtų aukoti, kurį aukotumėte?

– Tikrai neatsakinėsiu, nes jie skirtingi. Baudžiamųjų nuostatų pakeitimas už nedidelį psichoaktyvių medžiagų turėjimą nėra labai vertybinis klausimas, tai yra techninis baudos klausimas. Partnerystės įstatymas yra vertybinis žmogaus teisių klausimas, tiesą sakant, istorinis klausimas. Nė vieno neaukosime, tikrai telksime palaikymą – į kompromisus galima eiti, bet kompromisai negali pakeisti projektų esmės.

– Kokius klausimus dar esate numatę spręsti?

– Na, mūsų pagrindinis klausimas buvo švietimas ir per rinkimų kampaniją pavyko neblogai tai aktualizuoti. Mes siūlome skirti daugiau dėmesio mokslui, moksliniams tyrimams, eksterimentinei plėtrai, suprantu, kad tai yra kur kas sudėtingiau negu tie du kiti klausimai, bet tai iš esmės byloja ir apie aukštos pridėtinės vertės ekonomiką – sritį, už kurią ir aš asmeniškai esu. Už didesnius atlyginimus žmonėms. Kaip tik valdyboje priėmėme nedidelę poziciją, to toliau sieksime.

– Kaip jūs jaučiatės būdama viena nemėgstamiausių politikių Lietuvoje?

– Jei aš norėčiau būti labai visų mėgiama, eičiau pardavinėti ledų į atrakcionų parką. Politika nėra ta veikla, kur tave visi mėgs. Ir pokyčiai, tam tikras galbūt proaktyvus veikimas nėra ta sritis, kuri galbūt kažko neerzina. Aš priimu tai, priimu kaip dabartinį status quo. Aš tikiuosi, kad po kurio laiko žmonės pamatys, jog tų pokyčių reikėjo, ar Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, ar žmogaus teisių srityje.