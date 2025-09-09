Apie lūkesčius JAV: Lietuvos žinia yra labai aiški

„Lietuvos žinia labai yra aiški ir ne vienu lygmeniu perduota, kad mes norime tęsti šias programas, kad kiekvienas JAV išleistas doleris virsta 3–4, o per visą gyvavimo ciklą gynybos priemonių ir ginkluotės net į 10-12 dolerių, tai yra naudinga JAV ir tą reikia toliau daryti“, – LRT radijui antradienį teigė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Pasak ministro, galutiniai sprendimai dėl Baltijos saugumo iniciatyvos dar turi pasiekti JAV parlamentą, o tada bus žinoma, ar finansavimas mažės.
Žiniasklaida praėjusią savaitę pranešė, kad JAV ketina nutraukti karinę paramą su Rusija besiribojančioms NATO šalims.
Galimi pokyčiai apima finansavimą ir Baltijos saugumo iniciatyvai, pagal kurią Lietuvai ir kitoms valstybėms JAV skiria pinigų įsigyti amerikietiškai ginkluotę, apmokyti specialiąsias pajėgas, gauti žvalgybinę paramą.
„Dar tikrai turėsime diskusiją ir Lietuva tuos argumentus išsakys. Ir pats imsiuosi lygiai taip pat į tęstinio darbo vėl grįžti ir grįžti prie šios temos, pabrėžiant kodėl tai yra naudinga visoms pusėms ir kokią didelę strateginę atgrasymo žinutę galų gale tai siunčia Rusijai“, – pabrėžė K. Budrys.
Lietuvos diplomatijos vadovas akcentavo, kad JAV parama svarbi ne tik finansiškai, bet ir politiškai.
Krašto apsaugos ministerijos duomenimis, kasmet vidutiniškai per metus Lietuva sulaukdavo apie 60 mln. eurų JAV karinės paramos.
Žinia apie nutraukiamą paramą pasirodė amerikiečiams taip pat peržiūrint pajėgų dislokavimą pasaulyje, baiminantis, kad dalis JAV karių gali būti išvesti iš Europos.
Prezidentūra: Lietuva kalbasi su JAV administracija, kuo pakeisti nutraukiamą karinę paramą
Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad Lietuva tariasi su Jungtinių Valstijų administracija, kokiomis bendradarbiavimo formomis galėtų pakeisti nutraukiamą karinę paramą.
„Kritikuoti nacionalinio JAV sprendimo mes tikrai neketiname, bet mes kalbamės su JAV administracija, kuo mes galėtume tą paramą pakeisti, kokiomis bendradarbiavimo priemonėmis. Manau, kad mes tikrai surasime tinkamą sprendimą“, – „Žinių radijui“ antradienį sakė D. Matulionis.
D. Matulionis pabrėžė, kad tokie sprendimai atspindi platesnę Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracijos poziciją mažinti bet kokią išorinę paramą pasaulyje – karinę, humanitarinę ar kitokią.
Visgi prezidento patarėjas ragino to nedramatizuoti.
„Tai yra apie 60 milijonų dolerių (Lietuvai – BNS) per metus. Prieš 10 metų tai galbūt sudarydavo 10 procentų Lietuvos gynybos biudžeto. Dabar turėtume suvokti, tai sudaro 1,5 procentų biudžeto“, – sakė D. Matulionis.
„Iš tiesų mes dabar atrodome visai kitaip nei prieš 20, 30 metų ir tai parodo dar kartą, kad mes jau savo jėgomis daug ką galime padaryti ir ir mūsų gynybos biudžetas yra tikrai didelis“, – pridūrė jis.
„Aišku, būtų gerai, kad ta programa išliktų, bet tikrai atsakingai pareiškiu: neturėtume čia taip labai jau dramatizuoti visos situacijos“, – kalbėjo patarėjas.
D. Matulionis teigė besitikintis, kad JAV kariai Lietuvoje išliks.
