A. Anušauskas: karinės pratybos Baltarusijoje grėsmės Lietuvai nekelia

„Tiesioginės grėsmės Lietuvai jos nekelia“, – ketvirtadienį žurnalistams teigė ministras.

Jo teigimu, iki tam tikro dydžio pratybos gali būti neskelbiamos, tačiau jeigu jose dalyvauja daugiau karių, jos turi būti deklaruojamos, kviečiami užsienio šalių stebėtojai.

Ji keliama tuomet, kai pajėgos dislokuojamos pasienyje, jos papildomos amunicija, logistiniais daliniais, kuro bazės steigiamos.

„Turiu pasakyti, kad pratybų apimties mes nežinome, nes tai nėra kaip nors deklaruota. Tačiau pačios pratybos tiesioginės grėsmės nekelia (...) Ji keliama tuomet, kai pajėgos dislokuojamos pasienyje, jos papildomos amunicija, logistiniais daliniais, kuro bazės steigiamos“, – kalbėjo A. Anušauskas.

„Tai yra didžiulė veiksmų seka, iš kurios galima suprasti, kad ruošiamasi karinei agresijai“, – pridūrė jis.

Karinės pratybos Baltarusijoje vyksta vis dar tęsiantis Rusijos pradėtam karui Ukrainoje.

Maskvos sąjungininkė Baltarusija, turinti bendrą sieną su Ukraina, iš anksto neskelbtas pratybas pradėjo trečiadienį.

Minsko teigimu, šių plataus masto pratybų tikslas yra įvertinti kariuomenės pasirengimą ir pajėgumus greitai reaguoti į galimas krizes.

A. Anušauskas pakartojo, kad Rusijos invazija į Ukrainą iš esmės pakeitė saugumo situaciją regione, todėl iš birželį vyksiančio NATO viršūnių susitikimo jis tikisi „esminių sprendimų“.

„Madrido viršūnių susitikime tikimės esminių sprendimų dėl NATO rytinės dalies gynybos sustiprinimo, tame tarpe ir NATO bataliono didinimo iki brigados dydžio vieneto, patikimos oro ir priešraketinės gynybos Baltijos valstybėse“, – sakė Lietuvos krašto apsaugos ministras.

Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Jis tai sakė po ketvirtadienį vykusio susitikimo su Liuksemburgo kolega Francois Bauschu (Fransua Baušu).

„Šiuo metu mes turime šešis karius Lietuvoje – transporto ir logistinius vienetus (...) Pritariu jums, kad rytinis Aljanso sparnas turi būti sustiprintas“, – teigė Liuksemburgo gynybos ministras.

Jis teigė, kad Liuksemburgas svarstytų siųsti daugiau karių į Lietuvą, tačiau tai priklausys nuo to, kas bus nuspręsta Madride.

Šeštasis sankcijų paketas išspręs nemažai dalykų

Krašto apsaugos ministras A. Anušauskas teigia, kad trečiadienį pristatytas šeštasis Europos Sąjungos (ES) sankcijų Rusijai paketas išspręs nemažai iki šiol nepasitenkinimą kėlusių aspektų. Vienas tokių, ministro teigimu, priklausomybė nuo Kremliaus energetinių resursų.

„Šeštasis sankcijų paketas išspręs tikrai nemažai dalykų, dėl kurių mes gal ir turėjome tam tikro nepasitenkinimo, nes netiesiogiai Rusija tebebuvo finansuojama per energetinius resursus. Tačiau, priėmus šeštąjį paketą per tam tikrą laiką to neliks“, – ketvirtadienį po susitikimo suLiuksemburgo Didžiosios Hercogystės gynybos ministru F. Bausch teigė ministras.

Nesu patenkintas, kad buvo padarytos išimtys kai kurioms šalims, pavyzdžiui, Vengrijai. Putinas privalo pajausti stiprų bendrą mūsų požiūrį.

Kita vertus, F. Bausch išreiškė nepasitenkinimą dėl EK pasiūlymo, kad nuo rusiškos naftos priklausomoms ES narėms Vengrijai ir Slovakijai būtų duota daugiau laiko atsisakyti šios žaliavos.

„Aš manau, kad labai svarbu, jog mes visi turime vieningą požiūrį į sankcijas, į tai, ką mes darome. Bet, žvelgiant į sprendimus, kuriuos priimame šeštajame sankcijų pakete, nors sankcijų paketas yra geras, nesu patenkintas, kad buvo padarytos išimtys kai kurioms šalims, pavyzdžiui, Vengrijai. Putinas privalo pajausti stiprų bendrą mūsų požiūrį“, – teigė F. Bausch.

ELTA primena, kad Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen trečiadienį pristatė šeštąjį Europos Sąjungos (ES) sankcijų Rusijai paketą, kuriame, be kita ko, siūloma laipsniškai atsisakyti naftos importo iš šios šalies.

Dokumente EK pasiūlė, kad nuo rusiškos naftos labai priklausomoms ES narėms Vengrijai ir Slovakijai būtų duota daugiau laiko atsisakyti šios žaliavos.

EK pirmininkė taip pat nurodė, kad ES šalims bus siūloma nuo SWIFT sistemos atsieti didžiausią Rusijos banką „Sberbank“. Įvedus sankcijas šiam ir dar dviem bankams, pasak U. von der Leyen, būtų smogta bankams, kurie yra kritiškai svarbūs Rusijos finansų sistemai ir leidžia Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui naikinti Ukrainą.

AFP matytame dokumente taip pat siūloma pritaikyti sankcijas Rusijos ortodoksų bažnyčios vadovui patriarchui Kirilui ir Kremliaus atstovo Dmitrijaus Peskovo žmonai, dukrai ir sūnui.