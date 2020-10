Antrasis rinkimų turas: balsavimas iš anksto vyksta aktyviau nei per pirmąjį turą

Tai yra dvigubai daugiau nei per pirmąjį turą. Spalio 5-ąją balsavo 12 tūkst. 980 arba 0,54 proc. rinkėjų.

Aktyviausi yra Senamiesčio-Žvėryno apygardos Vilniuje rinkėjai – balsavo 2,63 proc. jų. Nedaug atsilieka Centro-Žaliakalnio Kaune gyventojai, čia savo valią pareiškė 2,53 proc. balsavimo teisę turinčių piliečių.

Pasyviausi pirmąją rinkimų dieną buvo Panerių-Grigiškių (0,56 proc.) ir Kėdainių (0,55 proc.) apygardų rinkėjai.

Balsavimas iš anksto antrajame Seimo rinkimų ture prasidėjo pirmadienį ir truks iki ketvirtadienio.

Renkami 68 parlamentarai vienmandatėse apygardose, trys jau išrinkti per pirmąjį turą. Dar 70 politikų į parlamentą pateko pagal partijų sąrašus.

Rinkėjai valią pareikšti gali bet kurioje išankstinio balsavimo vietoje, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos registracijos.

Balsavimas prasideda 7 valandą ir trunka iki 20 valandos.

Rinkėjų prašoma ateiti balsuoti su nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis, turėti savo rašymo priemonę, nepamiršti asmens dokumento. Neturintiesiems kaukės ar rašiklio, jie duodami vietoje.

Be to, per antrąjį turą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Raseiniuose įrengtos specialios balsavimo vietos drive-in principu saviizoliacijoje esantiems rinkėjams. Į šias balsavimo vietas privaloma atvykti automobiliu, jose balsuoti gali ne sergantieji koronavirusu, o izoliacijoje dėl kontakto su sergančiuoju esantys ar iš užsienio grįžę rinkėjai.

Antrasis Seimo rinkimų turas vyks spalio 25 dieną.