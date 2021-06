2023-iuosius siūloma paskelbti Tremtinių ir politinių kalinių metais

Antradienį Seimas po pateikimo pritarė tai siūlančiam nutarimo projektui, kurį pateikė šios komisijos pirmininkė Dalia Asanavičiūtė.

Už projektą po pateikimo balsavo 119 Seimo narių, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė du Seimo nariai. Į Seimo posėdžio salę šis klausimas turėtų sugrįžti rudens sesijoje.

Pasak Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narės D, Asanavičiūtės, projekto rengimą paskatino pareiga į vieną skaudžiausių ir tragiškiausių Lietuvos istorijos tarpsnį pažvelgti ne vien šaltu protu, bet ir jautria širdimi: „Manau, kad labai svarbu įamžinti mūsų tautos begalinių kančių aimanas, bado ir šalčio virpulius tol, kol dar yra likusių gyvų tolimojo Sibiro vargus patyrusių brolių ir seserų, tremtinių ir politinių kalinių.“

Nutarimo projekte kalbama apie tremtinių ir politinių kalinių meilę Tėvynei, susitelkimą ir vienybę, taip pat pabrėžiamas Lietuvos gyventojų netekčių sovietų okupacijos metais mastas ir padariniai Lietuvos valstybei.

Projekto autoriai siekia paskatinti visuomenę domėtis Lietuvos valstybingumo raida, valstybės istorija ir kultūra. Jie taip pat deklaruoja siekį apsaugoti ir gaivinti tautos istorinę atmintį.

„Sovietmečiu buvo įkalinta per 1506 tūkst. Lietuvos gyventojų. 1940–1953 metais buvo ištremta per 130 tūkst. Lietuvos žmonių. Sovietiniuose lageriuose buvo sušaudyti ir mirė per 23 tūkst. kalinių, tremtyje žuvo apie 28 tūkst. Taigi bendras mirusiųjų skaičius viršija 50 tūkst. Tremtiniai ir kaliniai buvo kalinami ne tik lietuviai, bet ir žydai, lenkai, totoriai, kitų tautybių Lietuvos gyventojai – gražiausias tautos žiedas, sąmoningiausi, aktyviausi visuomenės veikėjai, tarpukario nepriklausomybės metais susiformavusi patriotinė Lietuvos inteligentija“, – sakė D. Asanavičiūtė.

Nutarimo projekte Vyriausybei siūloma iki 2022 m. birželio 14 d. parengti Tremtinių ir politinių kalinių metų programą ir ją patvirtinti; taip pat numatyti lėšų jai įgyvendinti.

2023-iuosius Tremtinių ir politinių kalinių metais siūloma skelbti atsižvelgiant į tai, kad 2023 metais sukanka 70 metų nuo Sovietų Sąjungos 1953 m. vykdytų paskutinių masinių okupuotos Lietuvos gyventojų trėmimų į Rytus.