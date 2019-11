Živilė ir Victoras Diawaros: manėm, kad tai baigsis jau po pirmojo vakarėlio

Tačiau taip nenutiko, o Naujųjų naktį „Loftas“ švęs jau dešimtąjį gimtadienį. Šia proga jie ruošia didžiulį vakarėlį kosmoso tema „2020: A Rave Odyssey“.

Viskas prasidėjo nuo vakarėlio – taip vienu sakiniu būtų galima apibūdinti „Lofto“ pradžią. Tuo metu jau turėję teminių vakarėlių organizavimo patirtį su „Tabami“ ir kitais projektais Victoras ir Živilė 2009-ųjų pabaigoje intensyviai ieškojo patalpų Naujųjų vakarėliui.

„Kadangi lofto, į kurį patys įsikūrinėjom ir jau kurį laiką darydavome teminius renginius, patalpose vis daugėjo kaimynų, nenorėjome jiems trukdyti, bet nenorėjom ir nuvilti žmonių, kuriems buvome prisižadėję. Tad pradėjom naršyti po visą „Elfos“ teritoriją ieškodami naujos vietos. Ir atsimenu, kaip vieną vakarą Victoras grįžta namo degančiomis akimis ir sako: „Žiūrėk, ką radau!“. Ir rodo tokio baisaus, visiškai apšnerkšto ir tepaluoto garažo nuotrauką. Tokia skylių skylė“, –prisimindama juokėsi Ž. Diawara.

Vis dėlto, užėjus ši patalpa abiem padarė didelį įspūdį. Didelė erdvė, kurią gali įrengti kaip nori ir priimti netradicinius sprendimus, – tokių nėra daug. Tad susitarę su savininkais dėl nuomos, Diawaros jos paruošimui investavo lėšas, kurios turėjo būti skirtos galutinai įsirengti savo butą.

Atrodė, kad viskas tuo ir baigsis

Milžiniškos apleistos patalpos reikalavo daugiau dėmesio nei atrodė iš pradžių. Mėnesį tvarkę ir ruošę patalpas, patys su draugais plovę bei dažę sienas, gaminę scenografinius sprendimus, Victoras su Živile galiausiai pasiruošė renginiui. Tiesa, Victoras, sugalvojęs visą programą, vidurnaktį turėjo groti kitoje miesto vietoje, o Živilė, pagimdžiusi vos prieš tris mėnesius, turėjo migruoti tarp namų ir renginio. Net durys įėjimui iš Švitrigailos gatvės pusės buvo išmuštos likus valandai iki renginio.

Tikėjęsi, kad į vakarėlį, kurio tema pasirinko S. Kubricko filmą „Kosminė Odisėja: 2001“, susirinks ne daugiau penkių šimtų žmonių, renginio organizatoriai sulaukė jų dukart tiek. „Tas vakarėlis tiesiog sprogo. Tūkstantis žmonių, visi persirengę, visiškas kosmosas. Niekas to nesitikėjo. Bet tada supratom, kokia svarbi yra renginių logistika. Dar nebuvom įvedę rūbinės sistemos, ir ji tiesiog sugriuvo. Ir susipainiojo visi paltai!“, – juokėsi Ž.Diawara.

„O tada – penkta ryto, ir žmonės pradeda ieškoti. O ten susimaišę namų raktai, pasai, kas tik nori, gal šimtas žmonių išėjo ne su savo drabužiais. Kelias valandas pamiegoję atsibudom ir iškart pradėjom galvot apie tą rūbinę. Vakarėlis buvo vau, bet manėm, kad su juo viskas ir baigėsi. Kitą dieną turėjom važiuoti į Nidą, kur turėjau koncertuoti, tai iki vakaro net feisbuko neatsidarėm – buvo tas jausmas, kad bus taip blogai, kai net negali žiūrėti“, – situaciją nušvietė V.Diawara.

Viršijo visus lūkesčius

Tačiau pasirodė, kad grįžtamasis ryšys buvo neįtikėtinai geras. Nors organizatoriai buvo nusiteikę pačiam blogiausiam, pradėję skaityti pamatė nenutrūkstamą srautą vien teigiamų atsiliepimų. „Geriausias visų laikų vakarėlis! Pamečiau paltą, bet bala jo nematė! Tokiam dar nesu buvęs! Visiškas kosmosas!“, – prisiminė atsiliepimus „Lofto“ vadovai.

„Tada sugalvojom sufotografuoti visus daiktus ir padaryti „Lost&Found“ vakarėlį. Paskelbėm šią žinią, kurią pamatė ir kiti žmonės, klausdami kas čia įvyko ir kodėl jų ten nebuvo. Kilo didžiulis susidomėjimas ir tada pradėjom galvoti, kad tai gali būti ne vienkartinis vakarėlis, o kažkas ilgalaikio“, – kalbėjo Ž.Diawara.

Pirmieji „Lofto“ metai buvo skirti eksperimentams, dar gerai nežinant krypties. Juk ir žengiama buvo į visiškai neatrastas žemes – tuo metu Lietuvoje vyravo prabangūs posh klubai, specializuoti teatrai, konferencijos vykdavo viešbučių salėse, kinas rodomas tik kino teatre, multifunkcinių erdvių nebuvo. Pamatyti šiuolaikinės muzikos atlikėjus buvo didelė retenybė. Jo vadovai pasakojo, kad tikslas buvo daryti tokius renginius, kurie patiktų jiems patiems, ko trūko Vilniui, ir kas nebūtų eilinė diskotekos ar naktinio klubo programa. Pirmaisiais metais „Lofte“ įvyko viso labo 30 renginių, tačiau netrukus veikla įgavo didžiulį pagreitį.

Per ateinančius devynerius metus „Lofte“ įvyko nesuskaičiuojamas kiekis skirtingų renginių. Tarp jų – ir elektro svingerių „Parov Stelar“ atvežimas į Lietuvą, po kurio atsivėrė galimybės atvežti tokius atlikėjus kaip „The xx“, Ellie Goulding, Roisin Murphy, Nicolas Jaar, Moderat, Editors ir begalę kitų. Čia vyko jau aštuoni „Loftas Fest“ festivaliai, itin didelio dėmesio susilaukusi konferencija „What’s Next?“, Dalios Ibelhauptaitės elektroninė opera XYZ, kino festivaliai, mados mugės, atsirado „Naujamiesčio revoliucijos“, vėliau „Aukštamiesčio“ bendruomenės judėjimas, atvira urbanistinio meno lauko galerija „Open gallery“, išleistas leidinys „Created in Lithuania“ ir begalė kitų. Per 10 metų čia įvyko daugiau nei 1500 kultūrinių, edukacinių ir bendruomeninių renginių, apsilankė milijonas žmonių.

Dešimtasis gimtadienis ir „Lofto“ ateitis

Minėdami dešimtmetį, „Lofto“ vadovai šiems Naujiesiems pasirinko temą, kuri primintų pirmąjį „Lofto“ vakarėlį ir pabrėžtų per dešimtmetį įvykusius pokyčius: „2020: A Rave Odyssey“. Pastaruosius keletą metų Naujieji „Lofte“ buvo sutinkami su elektronine muzika, organizuojat didelius „Blitzrave“ serijos vakarėlius. Vis tik tai, gero vakarėlio sudėtinės dalys, pasak organizatorių, nepakito – tam reikalinga laisva atmosfera, gera muzika, kompanija, ir, žinoma, apgalvota programa.

„Mes mėgstam atšvęsti gimtadienius, tad tikrai atšvęsim jį tvarkingai, – tikina V.Diawara. – Tai bus vakarėlis, skirtas plataus muzikos žanro mėgėjams. Bus mažiausiai keturios scenos: techno muzikos, hip-hop ir trap, drum’n’bass bei itališko stiliaus house ir disco scenos. Galima sakyti, tai bus vienos nakties festivalis, su gyva muzika, audiovizualiniais performansais, labai daug DJ’ų, VJ’ų, kosmine scenografija ir ypatingu vidurnakčio sutikimu „Lofto“ kieme“, – apie artėjantį vakarėlį pasakoja VDiawara.

Taip pat, prideda Ž.Diawara, su Naujaisiais „Loftas“ tik pradeda švęsti ir šiais metais tai tikrai nebus vienintelis dešimtmečio paminėjimas. Taip pat „Loftas“ ketina kardinaliai atsinaujinti, kad taptų labai patogia vieta tiek lankytojams, tiek ir kitiems koncertų organizatoriams.

„Vienas dalykas aiškus – „Loftas“ tikrai gyvuos dar mažiausiai 10 metų. Tai nebuvo savaime aišku ir per praėjusį dešimtmetį įgyta labai daug patirties. Prisipažinsime, buvo įvairių svarstymų. Dabar esame apsisprendę, turime labai didelių planų ir siekiame, kad „Loftas“ ir jo kiemas su gatvės meno galerija „Open Gallery“ taptų ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos traukos tašku“, – rimtu veidu sako V.Diawara.