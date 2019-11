Žinomi žmonės apie keblias situacijas: kai griuvo gyvenimas, prireikė specialistų

Kai tavo gyvenimu domisi šimtai tūkstančiai žmonių, sekančių tave dėl sėkmingų istorijų ar nedingstančios šypsenos veide, pripažinti, kad ėmė nesisekti, gali būti labai sunku. Tačiau Natalija Bunkė, Jonas Nainys ir Indrė Stonkuvienė yra vieni tų, kuriems nėra gėda garsiai prabilti apie savo tikruosius išgyvenimus ar net kreiptis į specialistus pagalbos. „Nustokim apsimetinėti“, – šį pirmadienio vakarą „Nuo...iki…“ laidoje per LNK kalbės jie.

Nors atrodo, kad dažniausiai N. Bunkės gyvenime viskas vyksta pagal jos sukurtas taisykles, prieš kelerius metus atlikėja atsidūrė akligatvyje. Pajutusi, kad nežino, kaip teisingai auklėti savo sūnų, iškilus abejonėms ir dėl santykių su tuometiniu vyru, dainininkė ėmė lankytis pas psichoterapeutą, su kuriuo kartą per savaitę susitinka iki šiol.

„Jeigu skauda širdį, juk einam pas kardiologą. O jeigu tu nesusitvarkai su emociniais dalykais, su auklėjimo problemomis, tai eik pas specialistus, jie tikrai tau padės. Man tai yra savaime aiškus dalykus, tokie specialistai yra būtini šiomis dienomis. Aš ne visažinė, kartais tikrai nežinau, kaip pasielgti vienokioje ar kitokioje situacijoje“, – atvirai prisipažins N. Bunkė.

Iniciatyvos „Moterų pasaulyje“ įkūrėja I. Stonkuvienė savo darbe dažnai susiduria su ypač skaudžiomis neįgalius vaikus auginančių mamų istorijomis. Tam, kad galėtų tapti tų moterų ramsčiu ir jas įkvėpti stiprybės, ji dažnai turi pati sustoti ir išsiverkti. Tačiau pagalbos ranką Indrė tiesė net tuomet, kai savo gyvenime išgyveno vieną sunkiausių periodų – skyrybas. Paradoksalu, bet tik padėdama kitoms moterims, ji sako padėjo ir pati sau.

„Supratau, kad man padėti kitoms yra daug paprasčiau, nei atsigręžti į save. Per kitas istorijas bandžiau padėti sau. Tačiau tas pripažinimas, kad tau irgi reikia pagalbos yra labai sudėtingas. Visgi šiai dienai visiems reikia eiti pas psichologą išsikalbėti“, – įsitikinusi mėnesį pas psichologą vaikščiojusi I. Stonkuvienė.

Penkerius metus nuolat televizijos eteryje šmėžavęs J. Nainys praėjusiais metais iš ekranų tiesiog dingo. Jis ir pats nesuprato, kas atsitiko – niekam nepaaiškinus, sutartis su juo nebuvo pratęsta. Vyras neslepia, tuo metu atrodė, kad žemė slysta iš po kojų, ant kurios vėl tvirtai atsistoti padėjo tik vadinamieji koučeriai.

„Tiesiog ieškojau mokytojo, pas kurį, turėdamas klausimą, tu gali gauti atsakymą ar tiesiog su juo pabendrauti. Man reikėjo susivokti, ką aš dar galiu daryti be televizijos. Išmokau sau užduoti kokybiškus klausimus, be jokių jausmų, be jokio pykčio. O tiesiog paklausti savęs, ką tu dar sugebi. Atsakęs į šiuos klausimus, šiandien esu laimingesnis bet kada“, – šypsosi J. Nainys.