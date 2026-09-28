Vytautas Rumšas jaunesnysis prabilo apie vairavimą išgėrus: šis įvykis mane stipriai paveikė

Primename, kad V. Rumšas jaunesnysis liepos 25 dieną Vilniaus Ukmergės gatvėje buvo sustabdytas neblaivus vairuojantis automobilį „BMW X6“.
Jam nustatytas vidutinis 1,84 prom. girtumas.
Rugsėjo 28 d. vyras socialiniame tinkle „Instagram“ situaciją pakomentavo.
„Yra įvykių, apie kuriuos kalbėti nėra lengva. Man prireikė laiko savo poelgį apmąstyti ir apie tai prabilti viešai.
Šią vasarą pasielgiau neatsakingai – vairavau automobilį būdamas neblaivus. Labai dėl to gailiuosi ir prisiimu visą atsakomybę. Šis įvykis mane stipriai paveikė.
Kad ir kaip norėčiau, negaliu atsukti laiko atgal ir pakeisti savo sprendimo. Pasimokiau iš savo klaidos ir žinau, kad daugiau jos niekada nepakartosiu.
Teisinis procesas dar vyksta, todėl, gerbdamas jo eigą, šiame etape nuo išsamesnių komentarų susilaikysiu.
Man svarbus žmonių pasitikėjimas. Nuoširdžiai apgailestauju, kad savo poelgiu daviau pagrindą juo suabejoti“, – savo paskyroje rašė V. Rumšas jaunesnysis.
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