Virtualią „Euroviziją“ žadėję surengti organizatoriai dingo kaip į vandenį?

Į redakciją antradienio vakarą (kai turėjo būti transliuojamas virtualios „Eurovizijos“ pusfinalis) kreipėsi mergina, kuri teigė, jog virtualaus konkurso organizatorius dingo kaip į vandenį. „Šiandien turėjo vykti „Fan Contest“ „Eurovizijos“ šou, tačiau organizatorius dingo kaip į vandenį, niekas nevyksta. Buvo pasiskelbęs per visus portalus, rodė per televizorių. Yra žmonių, kurie to labai laukė, tačiau, kaip matome, eilinį kartą išpūstas burbulas ir pasidaręs sau reklamą, organizatorius dingo“, – pyktį liejo „Eurovizijos“ gerbėja.

Feisbuke patikrinus kelias su Eurovizijos“ konkursu susijusias grupes, pastebėta, kad šios virtualios „Eurovizijos“ organizatorius K. Ugintas antradienį dalijosi štai tokia žinute: „„Eurovizijos“ savaitė prasidėjo!!! Iki to, kad ji būtų su mūsų organizuojamu fanų konkursu – irgi trūko nedaug, bet nutarėme viską nukelti į birželio vidurį. Turime keletą panašių projektų vykstančių šiuo metu Europoje, kurie tikrai netapo mums sektinu pavyzdžiu. Norime viską padaryti kur kas geriau. Tam mums reikia dar šiek tiek laiko. Tikime, kad „Eurovizija“ nepasimirš iki birželio 16, 18, 20 d., kada ir suplanuoti visi trys koncertai. Bus smagu“.

Portalo žurnalistams susisiekus su K. Ugintu, šis patvirtino, kad virtualioji „Eurovizija“ išties nukelta, o apie tokį sprendimą organizatoriai socialiniame tinkle ir kituose su „Eurovizija“ susijusiuose puslapiuose pranešė jau savaitės pradžioje. Paklaustas, kas konkrečiai paprašė nukelti šį renginį, K. Ugintas įvardyti konkrečių žmonių negalėjo.

„Buvo daug prašymų iš įvairių šalių, nes šią savaitę transliuojama daug su „Eurovizija“ susijusių laidų. Pavyzdžiui, vakar LRT televizija transliavo tokią laidą. Todėl mes nusprendėme nukelti šį renginį į birželio vidurį. Matėme nemažai pavydžių, kurie tikrai nebuvo geri, todėl norime padaryti kur kas stipriau, nei buvo padaryta mūsų kolegų, kurie darė kažką panašaus. Jie susidūrė su įvairiomis problemos: trukdžiai tranliacijose, vykdant balsavimu ir kt. Mes norime iki galo viską ištestuoti taip gerai, kad nebūtų jokių minusų“, – sako organizatorius.

Paklaustas, ar šiai dienai komanda jautėsi per mažai pasiruošusi ir todėl nusprendė nukelti šį renginį, K. Ugintas tvirtino, kad priežastys buvo kitos. „Tikrai buvome pasiruošę, bet tiesiog beveik žodis žodin buvome paprašyti netrukdyti transliacijų, kurias organizuoja pačios šalys, siekdamos pagerbti šių metų „Eurovizijos“ dalyvius“, – komentavo K. Ugintas.

Nors virtualios „Eurovizijos“ renginį nuspręsta nukelti ir transliuoti lygiai po mėnesio, tačiau ar organizatoriai nesibaimina prarasiantys populiarumą ir sulauksiantys mažiau muzikos konkurso dėmesio? „Galvojome apie tai. Bet visą populiarumą žadame prisikelti pusfinalių metu. Žmonės pamatys, kaip visa tai gerai atrodo. Mūsų komanda pasitarė, kad gegužę organizuodami šį renginį mes prarasim tikrai daugiau žmonių, nei galim atrasti, kadangi visi šią savaitę žiūri tas transliacijas, kurias yra paruošusios šalys. Todėl nusprendėme įsiklausyti į tuos prašymus ir renginį atidėti“, – akcentavo K. Ugintas.

Primename, kad šių metų „Eurovizijos“ dainų konkursas, gegužę turėjęs vykti Roterdame, buvo atšauktas dėl koronaviruso krizės.

„Per pastarąsias kelias savaites išnagrinėjome daugybę alternatyvų, kurios leistų surengti „Eurovizijos“ dainų konkursą. Tačiau dėl COVID-19 plitimo Europoje susidaręs netikrumas, taip pat dalyvaujančių transliuotojų vyriausybių bei Nyderlandų valdžios įvesti apribojimai reiškia, kad Europos transliuotojų sąjunga priėmė sunkų sprendimą – kad neįmanoma surengti renginio taip, kaip planuota“, – paaiškino organizatoriai.

„Labai didžiuojamės, kad „Eurovizijos“ dainų konkursas pastaruosius 64 metus iš eilės vienijo klausytojus. Mes, kaip ir milijonai gerbėjų visame pasaulyje, esame labai nuliūdę dėl to, kad jis negali būti surengtas gegužę“, – pažymėjo organizatoriai.

EBU nurodė, kad 2021 metų „Eurovizija“ vyks Roterdame.

Šiemet šis renginys Nyderlanduose turėjo vykti pirmąkart nuo 1980 metų.