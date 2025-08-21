Vidury baltos dienos apgauta žinoma dizainerė

V. Jakučinskaitės „Instagram“ paskyroje pasirodė naujas vaizdo įrašas, kuriame ji atvirai prabilo apie didžiausią savo gyvenime apgaulę.
„Mano meilė, mano mažas kūdikis, užsimanė Madeiroje vaisių. Todėl mes nuėjome į gėlių ir vaisių turgų ir sumokėjome 127 eurus“, – pasakojo dizainerė, laikydama įspūdingos kainos „laimikį“.
Viktorijos dukra parodė pirkinį – ananasinį bananą, kurį mama praminė „bananasu“, pasiflorus, mangustinus, drakono vaisių, sidabrinius bananus ir dar kelis egzotiškus gardėsius. Greta visų šių gėrybių buvo įteiktas nedidelis maišelis su papuvusiais vaisiais.
„Mus pakišo ir viską reikia valgyti tiesiog šiandien. Viskas pūva – labai natūralu“, – nuogąstavo žinoma moteris.
Viktorijos dukra teigė, kad vaisiai kvepia kaip Vietname. Tačiau pati dizainerė netruko pridurti – ten už tokį kiekį būtų sumokėjusi vos dešimt eurų. Sekėjams ji patarė į garsųjį Madeiros sostinės turgų užsukti tik pasižvalgyti, bet nieko nepirkti.
„Jaučiuosi smarkiai apgauta. Jei eisite į tą turgų, galite pabendrauti su pardavėjais ir viską apžiūrėti, bet nieko nepirkite. Esu mažų mažiausiai šokiruota“, – socialiniame tinkle „Instagram“ kalbėjo ji.
