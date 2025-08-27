Venecija raudonuoju kilimu pasitinka į festivalį atvykstančias kino žvaigždes

Į festivalio atidarymą vandens taksi atvyks daugybė garsiausių kino žvaigždžių – nuo Jude'o Law (Džudo Lo) iki Emmos Stone (Emos Stoun), kurie, tikima, pritrauks šimtus gerbėjų, norinčių išvysti jų spindesį.
Tarp pripažintų režisierių, dalyvausiančių 82-ajame festivalyje, bus Werneris Herzogas (Verneris Hercogas), Jimas Jarmuschas (Džimas Džarmušas), Kathryn Bigelow (Ketrin Bigelou), Gusas Van Santas (Gasas Van Santas) ir Park Chan-wookas (Pak Čanvukas), kuris į Veneciją grįžta po 20 metų pertraukos.
Venecijoje, kur vyksta vienas ryškiausių tarptautinių kino festivalių, bus pristatyti tiek didelio biudžeto filmai, tokie kaip Benny Safdie (Benio Safdžio) „The Smashing Machine“, kuriame Dwayne'as Johnsonas (Dveinas Džonsonas) vaidina senstantį imtynininką, tiek mažesnės nepriklausomos juostos.
Nepaisant prabangaus fono, Venecijoje jau prasidėjo diskusijos dėl karo Gazos Ruože, o šeštadienį Lido saloje planuojamas protestas.
Italų kino profesionalų kolektyvas „Venice4Palestine“ sekmadienį paragino festivalį užimti „aiškią poziciją“ ir paremti menininkų veiksmus prieš Izraelio taktiką kare, kurį išprovokavo kruvinas „Hamas“ išpuolis prieš dvejus metus.
„Venecijoje visas dėmesys bus skiriamas kino pasauliui, ir mes visi turime pareigą skleisti žudomųjų istorijas ir balsus, net ir tvyrant bendrininkiškam Vakarų abejingumui“, – rašoma atvirame laiške, kurį pasirašė režisieriai ir aktoriai, įskaitant Matteo Garrone (Matėją Garonę) ir Alice Rohrwacher (Alis Rorvacher).
Grupė paragino festivalį atšaukti kvietimus aktoriams Gerardui Butleriui (Džerardui Batleriui) ir Gal Gadot, vaidinančių Juliano Schnabelio (Džuliano Šnabelio) filme „In the Hand of Dante“, ir, kaip teigiama, „ideologiškai ir materialiai“ remiančių Izraelio veiksmus.
Reaguodamas į tai, festivalis pareiškė, kad jis visada buvo „atvirų diskusijų“ vieta, ir paminėjo tai, kad šiais metais programoje bus įtrauktas naujausias Tuniso režisierės Kaouther Ben Hanios (Kauter Ben Hanijos) filmas „The Voice of Hind Rajab“, kurio veiksmas vyksta Gazoje.
Juostoje atkuriama šešiametės palestinietės Hind Rajab (Hind Radžab), kurią pernai nužudė Izraelio pajėgos, mirtis.
Ji su šeima 2024 metų sausį bėgo nuo Izraelio puolimo Gazos mieste, kai jų automobilis buvo atakuotas.
Per tarptautinį pasipiktinimą sukėlusį incidentą buvo galima išgirsti, kaip ji, likusi vienintelė gyva smarkiai apgadintame automobilyje, desperatiškai skambindama Raudonajam pusmėnuliui maldavo pagalbos.
Ji ir du Raudonojo Pusmėnulio darbuotojai, kurie vyko jos ieškoti, vėliau buvo rasti negyvi.
Dar vienas filmas, kuris gali būti nevienareikšmiškai sutiktas tebesitęsiant karui Ukrainoje, bus prancūzų režisieriaus Olivier Assayaso (Olivjė Asajaso) juosta „The Wizard of the Kremlin“.
Tai – bestseleriu tapusios Giuliano da Empoli (Džuliano da Empolio) knygos apie V. Putino iškilimą ekranizacija, kurioje Kremliaus šeimininką vaidina britų aktorius J. Law.
„Oskarų“ pranašas
Holivudo megažvaigždė J. Roberts penktadienį debiutuos Venecijoje, kai bus parodytas Lucos Guadagnino (Lukos Guadanino) filmas „After the Hunt“, pasakojantis apie seksualinės prievartos atvejį prestižiniame Amerikos universitete. Ši juosta dėl pagrindinio prizo – „Auksinio liūto“ – nesivaržys.
Praėjusiais metais kino gerbėjus ant raudonojo kilimo Venecijoje nudžiuginęs G. Clooney grįžta su vaidmeniu „Netflix“ prodiusuotame Noah Baumbacho (Noa Baumbacho) filme „Jay Kelly“. Jis sukūrė publikos mylimo aktoriaus, susiduriančio su tapatybės krize, vaidmenį. Adamas Sandleris filme vaidina jo vadybininką.
Keletas Venecijos festivalyje laimėjusių filmų, tokių kaip „Klajoklių žemė“ (Nomadland) ir „Džokeris“ (Joker), vėliau pergales šventė ir „Oskaruose“, taigi, Italijos festivalis tapo svarbiu tramplinu prieš kitus prestižinius apdovanojimus.
„Netflix“ ir „Amazon“ filmai taip pat vis dažniau renkasi šį renginį savo pasaulinėms premjeroms.
Du kartus „Oskaro“ laureatas ir filmo „Klystkeliai“ (Sideways), režisierius Alexander'as Payne'as (Aleksandras Peinas) šiemet pirmininkaus žiuri, kuriai rugsėjo 6 dieną pavesta įteikti „Auksinio liūto“ apdovanojimą geriausiam filmui. Dėl jo kovos 21 pagrindinės konkursinės programos filmas.
Ateiviai ir Frankenšteinas
Dėl „Auksinio liūto“, be kitų, varžysis O. Assayaso, Guillermo del Toro (Giljermo del Toro), Jorgo Lantimo (Yorgos Lanthimos) ir K. Bigelow darbai. Festivalį trečiadienio vakarą atidarys dažno Venecijos festivalio svečio Paolo Sorrentino (Paolo Sorentino) meilės istorija.
P. Sorrentino, geriausiai žinomas dėl savo filmo „Didis grožis“ (La Grande Belleza), vėl suvienijo jėgas su ilgamečiu bendražygiu Toni Servillo (Toniu Servilu) ir sukūrė juostą „La Grazia“, kurios veiksmas vyksta jų gimtojoje Italijoje.
Graikas J. Lantimas ir E. Stone, kartu dirbę prie „Oskarą“ pelniusio filmo „Prasti reikalai“ (Poor Things), vėl susitiko mokslinės fantastikos filme „Bugonia“ apie įtakingą vadovę, pagrobtą žmonių, manančių, kad ji ateivė.
Venecijoje bus parodytas ir „Frankenšteinas“ (Frankenstein) – meksikiečių režisieriaus G. del Toro didelio biudžeto kino klasikos interpretacija, kurioje vaidina Oscaras Isaacas (Oskaras Aizekas), bei naujausias K. Bigelow filmas – politinis trileris „A House of Dynamite“, su Idrisu Elba.
Kitas amerikietis J. Jarmuschas debiutuos pagrindinėje Venecijos kino festivalio programoje su juosta „Father, Mother, Sister, Brother“, kurią jis pavadino „juokingu ir liūdnu filmu“. Jame vaidina Cate Blanchett (Keit Blanšet), Adamas Driveris (Adamas Draiveris) ir nuolat J. Jarmuscho kūriniuose sutinkamas Tomas Waitsas (Tomas Veitsas).
Pagrindinėje konkursinėje programoje taip pat bus rodomas naujausias italo Gianfranco Rosi (Džanfranko Rosio) dokumentinis filmas „Sotto le Nuvole“ – juodai balta odė Neapoliui.
Tuo metu nekonkursinėje programoje bus parodyti tokie dokumentiniai filmai kaip Sofios Coppolos (Sofijos Kopolos) sukurtas mados dizainerio Marco Jacobso (Marko Džeikobso) portretas, „Auksinio liūto“ laureatės Lauros Poitras (Loros Poitras) filmas apie JAV tiriamosios žurnalistikos atstovą Seymourą Hershą (Seimurą Heršą) ir Jane Pollard (Džein Polard) bei Iaino Forsytho (Ijano Forsito) sukurta juosta apie velionę britų dainininkę Marianne Faithfull (Marian Feitful).
