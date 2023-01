A. Valujavičius – apie pirmąsias dienas atvirame vandenyne ir gamtos mestus iššūkius

Dešimt dienų – tiek laiko Aurimas Valujavičius yra pasinėręs į didžiausią savo gyvenimo kelionę „Lituanica powered by Audimas“. Pasitelkdamas tik savo jėgą, jis irkluoja Atlantu po keturiolika valandų per parą – vienas, be palydos ir pagalbos iš šono. Keliautojas pasidalijo mintimis ir įspūdžiais apie pirmąsias dienas atvirame vandenyne.